Politica

Beppe Grillo prepara il ritorno: l’ipotesi di un nuovo partito a sinistra del Movimento 5 Stelle

Il Movimento zero stelle potrebbe essere qualcosa di più di una semplice provocazione social: il primo indizio di una nuova sfida politica contro il Movimento che aveva fondato

di Lino Sasso - 14 Settembre 2026

Qualcosa bolle in pentola a Genova. Non ancora certezze né indiscrezioni, ma le voci, quelle sì, corrono. E secondo quanto si vocifera, Beppe Grillo starebbe pensando di lanciare un nuovo partito.

Grillo pronto con un nuovo partito?

L’obiettivo sarebbe quello di avere tutto pronto già per le prossime elezioni, così da sfidare anche il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. L’ipotesi trova conferme negli ambienti vicini a Grillo la cui idea sarebbe quella di costruire una lista collocata a sinistra del campo progressista, provando a intercettare quella parte dell’elettorato che non si riconosce nell’attuale corso dei pentastellati.

L’ipotesi sembra essere suffragata dallo stesso fondatore del movimento dal quale è stato poi estromesso. Grillo ha infatti pubblicato sul proprio profilo WhatsApp un simbolo che richiama quello storico dei 5 Stelle. Ovviamente con differenze rilevanti.

L’attacco a Conte

La scritta che campeggia in alto è, infatti, “Movimento zero stelle”. Solo una provocazione? L’ennesima bordata a Giuseppe Conte fine a sé stessa? Difficile interpretare così l’iniziativa, tanto più alla luce della battaglia politica e giudiziaria per il vecchio simbolo.

Se, invece, come sembra, è possibile un ritorno di Grillo nell’agone politico, questo potrebbe rappresentare un bel problema per il centrosinistra. Gli equilibri all’interno dell’opposizione sono già precari e un nuovo partito collocato ancora più a sinistra del campo progressista potrebbe rosicchiare voti a 5 Stelle, Pd e Avs. Sarebbe poi una nuova variabile variabile nel tentativo della costruzione di un’alternativa al centrodestra.

Intanto il fondatore del Movimento si prepara a tornare sulla scena il 21 settembre, quando sarà ospite del poadcast di Fedez ‘Pulp’. Una data – anche in questo caso – tutt’altro che casuale: l’intervista arriverà infatti all’indomani di Nova, la kermesse del Movimento 5 Stelle.

Sarà questa l’occasione per lanciare la sua nuova creatura? Per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma i segnali cominciano ad accumularsi. E il Movimento zero stelle potrebbe essere qualcosa di più di una semplice provocazione social: il primo indizio di una nuova sfida politica contro il Movimento che Grillo stesso aveva fondato.