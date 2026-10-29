Cultura & Spettacolo

Su Prime Video la seconda stagione di The Traitors

La nuova edizione

di Andrea Iannuzzi - 29 Ottobre 2026

È stata presentata a Palazzo Brancaccio, a Roma, la nuova e sorprendente stagione di The Traitors Italia, composta da sei episodi, in esclusiva su Prime Video dal 6 novembre.

I primi tre arriveranno il 6 novembre, seguiti da due il 13 e dal finale il 20. Alla conduzione torna Alessia Marcuzzi, alla guida di un’edizione ricca di novità, tra prove, sospetti e alleanze destinate a cambiare. Nel cast Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre.

Il traditore segreto

A rendere il gioco più imprevedibile sarà un “traditore segreto”, pronto ad agire nell’ombra e a sconvolgere gli equilibri del gruppo. Ambientato in una location misteriosa, il reality mette alla prova strategia, intuito e capacità di inganno. I concorrenti dovranno affrontare missioni per incrementare il montepremi, mentre i traditori cercheranno di manipolare gli altri e sabotare i piani. I leali, ignari delle identità dei nemici, dovranno smascherarli ed eliminarli.

Se almeno un traditore arriverà alla fine, conquisterà l’intero premio; se verranno eliminati tutti, il montepremi sarà diviso in parti uguali tra i leali rimasti in gara.

Versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy, The Traitors Italia è prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios. Nato nei Paesi Bassi nel 2021, il programma ha conquistato tutti, con oltre 40 territori che hanno commissionato adattamenti locali. Banijay Entertainment ne cura distribuzione e licenza internazionale.

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