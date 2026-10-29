Cronaca

Spagna, è viva una degli italiani dispersi. Morta una ex ministra

Le ricerche continuano per gli altri nostri connazionali: scampati o deceduti all'impatto?

di Dave Hill Cirio - 29 Ottobre 2026

Disastro ferroviario in Spagna: rintracciata e incolume una delle tre italiane disperse. Sono confermate le notizie di oggi sul grave incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia di Toledo, lungo la linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Tra queste, quella del decesso della ex ministra del Lavoro spagnola Fátima Báñez.

Lo scontro, i superstiti

Lo scontro ha coinvolto un treno della compagnia Iryo, rimasto fermo sui binari, tamponato ad alta velocità da un convoglio della Renfe. Il bilancio drammatico conta almeno 68 vittime, in Spagna tre giorni di lutto nazionale.

E’ viva una degli italiani dispersi

Sul fronte dei cittadini italiani, la Farnesina e il Consolato d’Italia a Madrid hanno ufficializzato che una delle tre connazionali inizialmente considerate disperse sta bene e ha contattato direttamente le autorità diplomatiche.

Complessivamente, cinque passeggeri italiani sono stati individuati a bordo dei due treni. Qquattro sono in buone condizioni (originari di Sassari, Bergamo, Roma e Cosenza), mentre un quinto è ricoverato in ospedale.

Restano attualmente due le connazionali disperse, tra cui una donna originaria della provincia di Pistoia.

Circa le cause del fatto, le indagini delle autorità spagnole si concentrano su un probabile errore umano o su un’anomalia del sistema di segnalamento. Avrebbe autorizzato il via libera al secondo treno nonostante il convoglio fermo.