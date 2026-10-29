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Il dietrofront di Del Vecchio, rinuncia all’offerta per Il Fatto

La nota di Lmdv media, col rifiuto della due diligence salta l'affare: "Ma la porta resta aperta"

di Paolo Diacono - 29 Ottobre 2026

Leonardo Maria Del Vecchio fa dietrofront: Seif non accetta la due diligence e Lmdv Media ritira l’offerta per il Fatto quotidiano. L’annuncio in una nota del family office. Che “prende atto” della decisione arrivata dal consiglio d’amministrazione di Seif e annuncia che “non essendo stato possibile accedere alle informazioni necessarie per una valutazione completa, Lmdv Media non intende, allo stato, promuovere l’offerta”. Insomma, l’affare salta. Ma, dice Del Vecchio junior, “la porta resta aperta”.

Fatto, il dietrofront di Del Vecchio jr

L’analisi che arriva da Lmdv non taglia i ponti con Seif. L’offerta, si legge in una nota, “nasceva da una convinzione che resta immutata. Il futuro dell’informazione non si garantisce riducendo i costi all’infinito per inseguire ricavi in calo, ma investendo in tecnologia e in chi fa i giornali. In Italia troppi giornalisti, a partire da collaboratori e freelance, sono pagati pochi euro a pezzo e vivono nella precarietà. Restituire dignità a questo lavoro, con compensi equi e contratti stabili, è il primo dovere di un editore e la prima condizione per un’informazione libera”.

Qn e le garanzie

“Non esiste indipendenza editoriale senza giornalisti messi in condizione di lavorare. Questo è lo stile con cui Lmdv Media investe nell’editoria”. E quindi la nota ripercorre quanto è stato fatto in Qn: “Dal suo ingresso è stata superata la cassa integrazione ed è stata ripristinata la retribuzione del lavoro domenicale. È stata introdotta una policy per le trasferte adeguata alle esigenze del lavoro giornalistico, e sono state fermate le politiche di riduzione relative ai collaboratori ex articolo 12. È in corso di introduzione un pacchetto welfare di valore pari a una mensilità aggiuntiva”.

Il Fatto senza Del Vecchio

“Le garanzie di indipendenza proposte in questi giorni – spiegano da Lmdv Media – restano il modello con cui Lmdv Media intende operare nel settore: la golden share affidata a un comitato di garanzia, la tutela della direzione e della linea editoriale, il reinvestimento integrale degli utili”. Insomma, quello che Del Vecchio ha proposto a Il Fatto è la linea imprenditoriale che intende perseguire nell’ambito dell’editoria.

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