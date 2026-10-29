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Meghan Markle, il segreto sul padre “Sapevo tutto da anni”

di Nicola Santini - 29 Ottobre 2026

La duchessa di Sussex rompe il silenzio sulle accuse di pedopornografia contro Thomas Markle e rivela di essere stata informata già nel 2019. Spunta una lettera della sua ex moglie, mentre Scotland Yard ammette di aver ricevuto le segnalazioni e di averle lasciate cadere. E Meghan avrebbe scritto al padre per impedirgli definitivamente di vedere i nipoti.

Per sette anni Meghan Markle avrebbe custodito un segreto terribile sul padre. Mentre il mondo la accusava di aver abbandonato Thomas Markle, anziano e malato, la duchessa di Sussex conosceva già alcune inquietanti accuse sul suo conto. Ora che l’ottantaduenne è finito al centro di un’indagine nelle Filippine per il presunto possesso di materiale pedopornografico, quella lunga rottura familiare assume contorni nuovi.

Tutto è esploso quando Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan, ha denunciato il ritrovamento di centinaia, forse migliaia, di immagini di abusi sessuali su minori tra gli effetti personali del padre, nella sua precedente abitazione a Cebu. Le autorità filippine stanno analizzando il materiale informatico sequestrato, mentre l’FBI ha annunciato la propria collaborazione. Thomas Markle respinge categoricamente le accuse, definendole menzogne.

La rivelazione

Ma la rivelazione più clamorosa riguarda il passato. Meghan ha dichiarato di essere stata informata dalla polizia britannica di accuse inquietanti contro il padre. Inizialmente aveva indicato il 2018, salvo poi correggere la data al 2019. Scotland Yard ha confermato di aver ricevuto una lettera contenente segnalazioni su presunti reati commessi all’estero, trasmettendola alla duchessa ma evitando di coinvolgere altre autorità investigative. Secondo People, quella lettera sarebbe stata scritta da Roslyn Loveless, ex moglie di Thomas Markle. La Metropolitan Police sta riesaminando la propria gestione della vicenda.

Intanto emerge un altro particolare doloroso. Secondo il Sun on Sunday, Meghan avrebbe scritto al padre nel 2025, quando si trovava ricoverato nelle Filippine dopo l’amputazione di una gamba, comunicandogli che conosceva le accuse e che avrebbe impedito qualsiasi contatto con Archie e Lilibet.

«Sono profondamente angosciata», ha dichiarato la duchessa, spiegando di aver mantenuto le distanze dal genitore per proteggere i figli. Oggi si trova in vacanza con Harry e i bambini, circondata dall’affetto dei familiari.

Le indagini dovranno stabilire la fondatezza delle accuse e chiarire eventuali collegamenti con le vecchie segnalazioni. Nel frattempo, il rapporto fra Meghan e suo padre appare definitivamente compromesso, mentre una vicenda raccontata per anni come un crudele abbandono familiare potrebbe avere avuto motivazioni assai più dolorose.

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