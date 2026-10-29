Cronaca

Roma, donna muore per un sospetto morso di ragno violino

Dramma a Ostia, aperta un'inchiesta sulla morte di una 39enne dopo settimane di agonia

di Gianluca Pascutti - 29 Ottobre 2026

Una donna di trentanove anni ha perso la vita all’ospedale San Camillo. Il decesso è avvenuto dopo una lunga e dolorosa sofferenza clinica, legata a un’infezione grave che i medici stanno analizzando con estrema attenzione. Al centro delle verifiche c’è la possibilità che tutto sia iniziato con il morso di un ragno violino, un piccolo aracnide noto per la sua natura elusiva.

La ricostruzione dei sintomi e l’aggravamento clinico

Tutto è iniziato intorno alla metà di settembre, quando la donna ha notato una lesione sospetta sulla coscia destra. Inizialmente il problema sembrava riconducibile a una comune puntura di insetto. La trentanove si è recata in diverse strutture sanitarie della zona per ricevere le prime medicazioni e una cura antibiotica mirata. Nonostante le terapie, il quadro clinico ha iniziato a peggiorare rapidamente giorno dopo giorno. Sono comparsi dolori molto forti alla schiena, bruciori addominali intensi e gravi difficoltà di movimento che l’hanno costretta all’uso delle stampelle. L’infezione ha compromesso progressivamente l’organismo, portando a un ricovero ospedaliero in condizioni ormai disperate. Nonostante il trasferimento nei reparti di terapia intensiva, i medici non sono riusciti a salvarla a causa di una insufficienza multiorgano.

L’inchiesta giudiziaria e gli esami autoptici

La famiglia della vittima ha deciso di presentare un esposto formale ai Carabinieri per fare piena luce sulla vicenda e comprendere se siano stati commessi errori diagnostici o se ci siano stati ritardi nei soccorsi. La Procura ha aperto ufficialmente un fascicolo d’inchiesta e il pubblico ministero ha disposto l’esecuzione dell’autopsia presso l’istituto medico-legale. L’esame autoptico e gli accertamenti tossicologici rappresentano un passaggio cruciale per chiarire ogni dubbio. I periti dovranno stabilire con certezza se la lesione iniziale sia stata provocata dal veleno del ragno violino oppure da altri fattori patogeni. Sarà inoltre fondamentale verificare se il decesso sia da attribuire direttamente agli effetti tossicologici dell’aracnide o a infezioni batteriche secondarie sviluppatesi sulla ferita.

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