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Cinquant’anni di Rocky: Sylvester Stallone non intende appendere i guantoni

Dalle celebrazioni da record a Philadelphia all’uscita nazionale del biopic “I Play Rocky”

di Cinzia Rolli - 20 Novembre 2026

A quattro mesi dal traguardo degli ottant’anni, compiuti lo scorso 6 luglio, l’attore e sceneggiatore newyorkese non si limita a ricevere gli onori riservati alle leggende del cinema, ma resta al centro di un vortice di iniziative che uniscono passato e futuro.

Il pretesto ufficiale è il mezzo secolo di Rocky, il film arrivato nelle sale americane nel novembre 1976 capace di riscrivere per sempre l’immaginario collettivo. Ma la vera notizia sta altrove: nella vitalità di un artista che continua a rimettersi in discussione senza lasciarsi intrappolare dalla propria leggenda.

In queste ore gli occhi del cinema statunitense sono puntati su I Play Rocky, il film biografico diretto da Peter Farrelly e distribuito da Amazon MGM Studios. Dopo aver testato il terreno con un’uscita mirata in appena 29 sale a partire dal 6 novembre, la pellicola spalanca finalmente le porte ai cinema di tutti gli Stati Uniti.

La scommessa vinta sul grande schermo: arriva I Play Rocky

Raccontare sul grande schermo la genesi del film del 1976, scegliendo il giovane Anthony Ippolito per dare corpo a uno Stallone semisconosciuto ma irremovibile, capace di dire no ad assegni a sei zeri pur di interpretare il personaggio nato dalla sua penna, colpisce al cuore le contraddizioni del cinema contemporaneo.

In una stagione industriale in cui le major preferiscono affidarsi alla sicurezza dei sequel, ai calcoli degli algoritmi e ai marchi già collaudati, rivedere un ragazzo con le tasche vuote giocarsi l’intera carriera su un copione scritto a mano ha il sapore di una piccola rivoluzione.

Il verdetto della stampa americana conferma che quella storia non ha perso un grammo della sua attrattività: con un lusinghiero 87% di giudizi favorevoli su Rotten Tomatoes, il film dimostra che l’ostinazione di chi non ha nulla da perdere riesce ancora a bucare lo schermo e a parlare al pubblico di oggi.

Philadelphia e New York: il rito collettivo della scalinata e della musica

Se il cinema celebra il mito, le piazze restituiscono la dimensione popolare di Rocky Balboa. Lo scorso 13 novembre a Philadelphia, ai piedi della celebre scalinata del Museum of Art, 570 persone rigorosamente vestite con felpa grigia, berretto nero e scarpe da ginnastica alte hanno corso insieme entrando ufficialmente nel Guinness World Record per il più grande raduno di fan abbigliati da Rocky, polverizzando il minimo richiesto di 250 partecipanti. È l’ennesima prova di come quel personaggio abbia superato i confini dello schermo per diventare un mito di resistenza personale.

Pochi giorni prima, il 5 novembre al Kings Theatre di Brooklyn, Stallone aveva invece regalato al pubblico un momento di grande intimità artistica, salendo sul palco accanto allo storico compositore Bill Conti, al regista Peter Farrelly e ad Anthony Ippolito.

Riascoltare dal vivo la partitura che nel 1976 diede voce alla rivincita di un uomo dato per sconfitto ha fatto da preludio ideale al ritorno del capolavoro originale, restaurato in 4K, sugli schermi di tutto il mondo.

Nuovi impegni per Sylvester Stallone

Dagli scaffali delle librerie americane continua intanto a farsi strada The Steps, l’autobiografia ufficiale uscita lo scorso 29 settembre per William Morrow, in cui l’attore ripercorre la propria esistenza attraverso la metafora dei gradini affrontati uno dopo l’altro, dentro e fuori dal set. Eppure, più che a tirare le somme, Stallone sembra interessato a scrivere nuovi capitoli. Nelle ultime settimane le macchine da presa lo hanno infatti intercettato per le strade di Brooklyn, impegnato sul set di Tulsa King, celebre serie televisiva di genere crime drama ideata da Taylor Sheridan.

A completare questo autunno particolare c’è poi una mossa inedita nel mondo degli affari. Attraverso la copertina di Cigar Aficionado uscita il 17 novembre, è stata infatti svelata la collaborazione con Tabacalera USA per lanciare nel 2027 una collezione di sigari Montecristo legata direttamente al suo nome.

Mezzo secolo dopo aver percorso di corsa per la prima volta quella celebre scalinata di Philadelphia con una felpa grigia consumata e una fame di vita capace di spostare le montagne, lo Stallone Italiano dimostra di aver fatto propria quella lezione anche nella vita reale. Le leggende del cinema, di solito, restano ferme a guardare il proprio riflesso; Sylvester Stallone invece continua a incassare gli anni e a camminare guardando avanti, proprio come faceva il suo pugile quando tutti lo davano già al tappeto.

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