Italpress Video Pillole
Tg News – 7/1/2026
di
Italpress
-
8 Gennaio 2026
Tg News – 7/1/2026
Crans-Montana, commozione a Milano per l’ultimo saluto a Chiara Costanzo
Funerali Achille Barosi, feretro salutato da applausi e note di “Perdutamente”
Esteri
L’Europa prepara un incontro con Trump sulla Groenlandia
Economia
Nel 2025 la fiammata dell’inflazione gela i consumi
Attualità
Diritto allo studio e affitti impossibili, l’housing universitario tra emergenza e progettualità
Attualità
Responsabilità: parola amara dopo tragedie annunciate
Esteri
Donna uccisa a Minneapolis da agenti dell’ICE: è protesta negli Stati Uniti
08 Gen 2026
Economia
Stellantis in caduta libera, produzione in rosso
08 Gen 2026
Politica
“La separazione delle carriere è una battaglia di civiltà”. Intervista a Pierpaolo Pirolo
08 Gen 2026
Esteri
Il Risiko di Trump e la prova del fuoco per l’Unione europea
08 Gen 2026
Torino
“Musei al buio”, un’esperienza culturale nuova
08 Gen 2026
Finale thrilling all’Olimpico, Lazio-Fiorentina finisce 2-2
07 Gen 2026
Colpo dell’Udinese, Torino sconfitto in casa per 2-1
07 Gen 2026
L’Inter vince 2-0 nella nebbia, Dimarco e Thuram stendono il Parma
07 Gen 2026
