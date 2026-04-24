Esteri

Spagna sospesa dalla Nato? La mail del Pentagono, la “difesa” di Sanchez

L'indiscrezione di Reuters, la replica del presidente: "Mi baso sugli atti, non sulle mail"

di Cristiana Flaminio - 24 Aprile 2026

La Spagna rischia di finire fuori dalla Nato, almeno secondo le notizie riportate da Reuters. L’agenzia riferisce dell’esistenza di una mail in tal senso del Pentagono. Tutto prenderebbe le mosse dallo scontro tra la Casa Bianca e il governo guidato da Pedro Sanchez sull’opportunità o meno di “aiutare” lo sforzo bellico americano sul fronte mediorientale dell’Iran. La richiesta sarebbe quella di una “sospensione” della Spagna dall’alleanza atlantica. Un tema, questo, che ha già monopolizzato il dibattito anche a Cipro dove si sta tenendo il Consiglio Ue.

Il caso Nato tra la Spagna e il Pentagono

“Noi non lavoriamo sulle e-mail ma sui documenti ufficiali e le posizioni che prende il governo degli Stati Uniti”, ha commentato Sanchez. Che ha aggiunto: “La nostra posizione è chiara: assoluta collaborazione con gli alleati però sempre nella cornice del diritto internazionale”. L’ipotesi di una sospensione della Spagna dalla Nato è comunque un caso senza precedenti finora. La mail cui si riferisce Reuters è un documento interno, più una sorta di “scenario” che un desiderata.

Tra i due litiganti Milei godrà?

Non è solo la questione della sospensione (ipotetica) della Spagna dalla Nato. Già, perché stando alle mail del Pentagono un’altra reazione della Casa Bianca di fronte agli alleati recalcitranti a schierarsi nella guerra all’Iran potrebbe riguardare Londra. Già, il Regno Unito potrebbe ritrovarsi con una sorta di cambio di opinione da parte degli Stati Uniti sulla questione legata alla sovranità britannica sulle isole Falkland. Un tema, questo, che ancora oggi rinfocola le tensioni. E che potrebbe rappresentare un insperato regalo di Trump al fedelissimo presidente argentino Javier Milei.