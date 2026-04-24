Cinema

In vendita la villa di Scarface: ecco quanto costa

L'annuncio che va oltre l'affare immobiliare: una tenuta visitata ogni anno da migliaia di turisti

di Pietro Pertosa - 24 Aprile 2026

In vendita la villa di Scarface: servono 237 milioni per comprarsi la mega “casa” resa celebre dal film in cui Al Pacino interpreta l’indimenticabile selfmade man della criminalità Tony Montana. In realtà non si tratta proprio della “casa” di Scarface, è quella in cui nel film vive il boss Frank Lopez. Che ha una particolarità che, fin dal 1983, anno in cui fu girato il film, ha sempre attratto e affascinato i fan: l’ascensore interno, in vetro e acciaio. Che nel corso del tempo è stato immortalato in decine, anzi centinaia, di foto ricordo per turisti e aficionados.

La villa di Scarface è in vendita

L’abitazione si affaccia sulla Biscayne Bay. E si trova a Key Biscayne, in Florida. La villa resa celebre da Scarface era stata acquistata nel 2003 da John Devaney. Che l’acquisì non perché fosse particolarmente attratto dalla storia di Tony Montana né perché avesse amato chissà quanto il film cult. Ma, più semplicemente, perché incuriosito (e allettato) dalla presenza accanto alla casa di una pista di atterraggio per elicotteri. Gli stessi che stava imparando a guidare.

Quanto costa adesso

La valutazione è di 237 milioni di dollari. Per questa cifra si può comprare oltre alla villa di Scarface una tenuta da 2,38 acri di terreno con un affaccio sul mare di 862 piedi, spiaggetta privata e vista impareggiabile su tutta Miami. Una proprietà di tutto rispetto resa ancora più preziosa dal fatto di rappresentare, in se stessa, un cimelio del grande cinema. Scarface è e rimane uno dei film più amati in tutto il mondo. Un gioiello impreziosito dall’interpretazione disperata e folle di un Al Pacino ispiratissimo.