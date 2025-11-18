Attualità

“The Kid From Harvest Road”: in arrivo il film su Bon Scott degli AC/DC

Non sarà un classico biopic. la giovinezza a Freemantle prima della scena mondiale

di Dave Hill Cirio - 18 Novembre 2025

Freemantle oggi

“The Kid From Harvest Road”, il film dedicato alla giovinezza di Bon Scott, prende forma in Australia e promette uno sguardo diverso sul frontman che avrebbe cambiato il destino degli AC/DC.

Un film su Bon Scott

Il progetto è in sviluppo presso Halo Films, casa di produzione di Perth. Nessuna data di uscita è stata annunciata, ma l’interesse cresce perché non si tratta del solito biopic che rincorre date, successi e cadute. Un altro l’obiettivo: raccontare il ragazzo prima della leggenda.

La storia riporta lo spettatore nella Fremantle degli anni ’60, una città di porto vivace e ruvida. Ron “Bon” Scott vi si muoveva da adolescente inquieto, attratto da tutto ciò che vibrava, faceva rumore, rompeva gli schemi. Non un santo e nemmeno un eroe, ma un ragazzo testardo e talentuoso che cercava un posto nel mondo. Il film vuole restituire quel fermento, la tensione elettrica che precede ogni trasformazione.

Non un classico biopic

Non sarà, infatti, un film “biografico” in senso stretto. I produttori parlano di una narrazione fictionalizzata, costruita per catturare il carattere di Scott più che la sua cronologia.

Una scelta che libera il racconto e gli permette di concentrarsi sull’energia del personaggio, sul suo magnetismo, sui segnali che anticipavano la sua voce graffiante e il suo modo di stare sul palco. A interpretarlo, il giovane attore australiano Lee Tiger Halley, volto emergente scelto per restituire il Bon di quegli anni: irriverente, impulsivo, affamato di musica.

Lo sceneggiatore Stephen Bielowsky definisce il film “una lettera d’amore a Fremantle”: La città e la sua scena rock non fanno solo da sfondo: sono parte della formazione di Scott. Pub, sale prove improvvisate, motorini truccati, concerti locali, amicizie sgangherate e la sensazione di vivere in un posto lontano dal mondo, perfetto per immaginare qualsiasi cosa.

Da Freemantle alla scena mondiale con gli AC/DC

Nel film anche i passaggi che portarono Scott oltre la bolla locale, fino alla galassia degli AC/DC. Un contesto musicale australiano in fermento, il peso della working class, le prime band, i suoni che giravano nei quartieri e nelle radio indipendenti.

In scena luoghi iconici come il Raffles Hotel di Perth, diventato poi un frammento di mito grazie a “Highway to Hell”. O gli anni della consacrazione con brani come “Let There Be Rock”, che spinsero gli AC/DC verso il pubblico americano.

Senza imitazioni né monumenti, “The Kid From Harvest Road” ricostruirà un ragazzo prima che diventasse simbolo. Una storia che non cerca l’agiografia, ma la scintilla: quella che accende un talento e lo porta a fare rumore nel mondo.

