Cronaca

Tragedia a Massa, 47enne pestato e ucciso davanti al figlio di 11 anni

di Redazione - 12 Aprile 2026

Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è stato ucciso nella notte a Massa in seguito a una violenta aggressione avvenuta nel centro cittadino davanti al figlio. Il fatto si è verificato intorno all’una di notte a pochi passi dal municipio, una zona solitamente frequentata anche nelle ore serali. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata accerchiata da un gruppo composto da quattro o cinque persone, forse anche di più. Il branco di giovanissimi avrebbe iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro le vetrine di un negozio. Invitati a smetterla i ragazzi, a quanto pare visibilmente alterati, si sarebbero scagliati contro l’uomo.

L’aggressione

Durante l’aggressione, l’uomo sarebbe stato colpito e avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. L’impatto si sarebbe rivelato fatale: il trauma cranico avrebbe provocato un arresto cardiaco. Al momento dell’aggressione, con la vittima erano presenti anche il figlio di 11 anni e il cognato, che hanno assistito alla scena. Un elemento che rende ancora più drammatica la vicenda e che potrebbe risultare rilevante per la ricostruzione dell’accaduto da parte degli investigatori. Anche il cognato di Bongiorni è stato vittima della violenza del branco, tanto da aver riportato fratture che ne hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Il figlio della vittima non avrebbe, invece, fortunatamente riportato ferite, ma si trova anch’egli presso l’ospedale di Massa in stato di shock.

I Carabinieri al lavoro sulla tragedia dell’uomo ucciso a Massa davanti al figlio

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo. Nonostante le manovre prolungate, però, non sono riusciti a salvargli la vita. Presenti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’episodio non sembra purtroppo essere un caso isolato. Recentemente il centro di Massa è già stato teatro di casi di violenza. Circa dieci giorni fa, infatti, si era verificata una violenta lite tra gruppi di giovani nelle vie limitrofe con tanto di lancio di bottiglie e diversi feriti.