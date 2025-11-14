Attualità

Trovata morta in casa a Napoli: la pista femminicidio

Scientifica e investigatori al lavoro sul caso

di Giorgio Brescia - 14 Novembre 2025

Il cadavere di una donna di 51 anni è stato rinvenuto in un appartamento di piazza Sant'Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola

Una donna di 51 anni trovata morta nella sua abitazione a Napoli, nel quartiere di Piscinola: per gli investigatori una pista porta all’ipotesi di femminicidio.

Delitto a Napoli: trovata morta in casa

Il corpo della donna – l’appartamento in piazza Sant’Alfonso a Marianella – è stato rinvenuto disteso sul pavimento del soggiorno, con un trauma alla testa che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato provocato da un colpo ricevuto.

Questo elemento spinge gli investigatori a considerare la pista del femminicidio come possibile causa del decesso. Nell’appartamento sono intervenuti la polizia, l’ufficio Prevenzione generale, il commissariato di Chiaiano e la squadra Mobile, che hanno posto sotto sequestro l’abitazione per eseguire rilievi accurati alla ricerca di tracce, impronte o segni di colluttazione.

Le indagini: femminicidio?

Le indagini si stanno concentrando sul contesto familiare e relazionale della vittima, una donna che secondo i vicini conduceva una vita piuttosto riservata e senza apparenti problemi. Le forze dell’ordine stanno anche verificando eventuali segni di effrazione e analizzando le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire le ultime ore prima della morte. Al momento, la dinamica precisa e la causa del decesso saranno confermate dagli accertamenti medico-legali in corso.

Le altre ipotesi, un omicidio per rapina o altri motivi, da parte di una persona conosciuta della quale la donna si è fidata consentendole l’ingresso in casa.

Il caso della donna trovata morta in casa ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona. La sua scoperta ha scosso la comunità locale, con molti cittadini che hanno assistito ai rilievi della Scientifica e alle operazioni della polizia.

