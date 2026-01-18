Cronaca

Trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo

di Lino Sasso - 18 Gennaio 2026

Il corpo di Federica Torzullo potrebbe essere stato ritrovato e segnare una svolta tragica nel giallo della sua scomparsa. A dieci giorni dal momento in cui della 41enne si erano perse le tracce ad Anguillara Sabazia, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno della sede dell’azienda del marito, in via Comunale San Francesco. Il corpo non è stato ancora identificato ufficialmente. Ma per gli investigatori i dubbi sono ormai ridotti al minimo. Le indagini, coordinate dal procuratore Alberto Liguori, hanno da subito puntato sull’ambito familiare. Il marito della donna, Claudio Carlomagno, 45 anni, imprenditore nel settore del movimento terra e degli scavi, era stato iscritto nel registro degli indagati pochi giorni dopo la denuncia di scomparsa. Gli inquirenti avevano giudicato la sua versione dei fatti “contraddittoria e illogica”, evidenziando incongruenze difficili da spiegare.

Le ultime ore di Federica

Secondo la ricostruzione fornita dalla procura, Federica Torzullo non risulta essersi mai allontanata volontariamente dalla propria abitazione dopo la cena dell’8 gennaio. Pasto consumato insieme al marito e al figlio. Quest’ultimo era stato poi accompagnato dai nonni materni. L’auto della donna è rimasta parcheggiata nei pressi di casa e dall’abitazione non risulterebbero prelievi di oggetti personali, ad eccezione della borsa e del telefono cellulare. La denuncia di scomparsa viene presentata dal marito nel primo pomeriggio di venerdì 9 gennaio, dopo essere stato contattato dai colleghi della moglie, assente dall’ufficio di smistamento delle Poste di Fiumicino Aeroporto. In quell’occasione l’uomo aveva riferito di normali problemi di coppia, sostenendo di non aver dormito con la moglie la notte precedente. Con il passare dei giorni, tuttavia, il quadro indiziario si è aggravato. I carabinieri hanno rinvenuto tracce di sangue in diversi luoghi.

E’ di Federica Torzullo il corpo trovato nell’azienda del marito?

All’interno dell’abitazione dei coniugi, sugli abiti da lavoro del marito, nella sua autovettura, in una cava e su un mezzo meccanico dell’azienda familiare. Elementi che la procura ha definito caratterizzati da una “gravità indiziaria” fondata su divergenze “allo stato insanabili”. Nei giorni scorsi, la magistratura aveva rivolto anche un appello all’autore dell’omicidio affinché collaborasse con gli inquirenti, per porre fine allo strazio dei familiari e degli amici, ancora aggrappati alla speranza di ritrovare Federica viva. Oggi, con il ritrovamento del corpo che potrebbe essere di Federica Torzullo, quella speranza sembra essersi purtroppo spenta. Ora saranno gli accertamenti medico-legali e l’identificazione formale del cadavere a confermare definitivamente l’identità della vittima. E a chiarire cause e modalità della morte. Mentre l’inchiesta prosegue per ricostruire le ultime ore di vita della donna e definire le responsabilità penali.