Esteri

Trump a Davos: “Europa non va in giusta direzione”

di Pietro Pertosa - 21 Gennaio 2026

Donald Trump a Davos dice che solo l’America “può difendere la Groenlandia” che si trova in mezzo a tre giganti. Gli Usa, appunto. Poi la Russia e la Cina. Trump ha poi parlato dei dazi contro i Paesi che hanno osato “danneggiare” la politica americana e ha ribadito che le cose, sul fronte economico interno, vanno alla grande negli States. Insomma, un discorso da “re” per Trump che ribadisce la volontà di non voler cedere su nessuna delle questioni sul tavolo.

Trump a Davos: i dazi e la Groenlandia

Il presidente americano sente il “bisogno” di difendere la Groenladia. “Ogni alleato Nato ha obbligo di difendere di propri territori, ho rispetto dei groenlandesi ma solo gli Stati Uniti possono difendere quei territori. Ne sentiamo l’obbligo”. Quindi ha fatto riferimento alla forza Usa: “Guardate cosa abbiamo fatto in Venezuela”. Insomma, la situazione è questa. Non c’è alternativa per Washington. Di fronte alla forza e all’urgenza, l’America non scherza.

“L’Europa non va nella giusta direzione”

Trump, a Davos, dopo aver parlato di Groenlandia, ha parlato di Europa. Deplorando il fatto che “non va nella giusta direzione”. Ha detto che la Danimarca si è rivelata “ingrata” e ha rinfacciato al Vecchio Continente l’intervento americano nella Seconda guerra mondiale: “A quest’ora parlereste tutti tedesco, forse un po’ giapponese”. Intanto, nonostante l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, in Europa si continua a parlare in inglese.