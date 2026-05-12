Esteri

Trump blandisce Xi in vista del viaggio in Cina: “Grandi cose”

Il presidente Usa tartassa l'Europa ma loda Pechino: "Un Paese straordinario"

di Pietro Pertosa - 12 Maggio 2026

Dopo settimane di tira e molla, ora Donald Trump non vede l’ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Il tycoon alza l’hype sull’appuntamento asiatico e liscia il pelo al Dragone. Promettendo “grandi cose” e ammettendo la “grandezza” di Pechino. Un viatico che potrebbe mettere in discesa il viaggio cinese di Trump e che parrebbe annunciare svolte in vista. Ma bisogna pur sempre ricordarsi che Trump ha fatto dell’incertezza e dell’imprevedibilità la cifra del suo secondo mandato. Quindi tutto può (ancora) accadere.

Trump e il post che plaude a Xi

Su Truth, il presidente americano Donald Trump non ha lesinato complimenti all’omologo cinese Xi. “Non vedo l’ora di recarmi in Cina, un Paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti”, ha scritto il tycoon. Che promette. “Accadranno grandi cose per entrambi i Paesi”. Chissà. Magari si arriverà quantomeno a una tregua nella pesante e pressante guerra commerciale che coinvolge Cina e Stati Uniti. E chissà se questa, per l’Europa, sarà davvero una buona notizia.

L’Europa passa dalla parte dei cattivi

Mentre Trump si prepara al viaggio in Cina blandendo Xi, l’Europa vive settimane di paura. Non basta la crisi di Hormuz, la Casa Bianca ci ha messo il carico dei dazi e dalla presidenza sono arrivate parole pesantissime all’indirizzo di Bruxelles. Anche l’Italia, o forse soprattutto il governo italiano, negli ultimi tempi è diventato un bersaglio di Trump. Che si è detto profondamente deluso dall’operato di Giorgia Meloni. Che, a sua volta, ha ribadito una postura dritta nei confronti dell’alleato, che rimane tale, americano.