Trump: la festa di nozze di mio figlio? Il russo è stato rimborsato

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"È assolutamente consentito"

di Askanews - 19 Settembre 2026

Washington, 19 set. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che suo figlio maggiore ha rimborsato l’uomo d’affari russo legato al Cremlino che aveva pagato per due giorni di festeggiamenti nuziali alle Bahamas. “È assolutamente lecito e molte persone organizzano feste… ma, a quanto mi risulta, lui lo ha rimborsato”, dice Trump quando un giornalista dell’AFP gli chiede, nello Studio Ovale, se fosse stato appropriato che Donald Trump Jr. accettasse il regalo.