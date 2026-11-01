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Zelensky annuncia: “Colpita fabbrica di missili russa”

Operazione con droni e missili Neptune. Danni da 70 milioni allo stabilimento Kamensky

di Pietro Pertosa - 1 Novembre 2026

Colpita dalle forze ucraine una fabbrica di missili russa. Lo ha confermato direttamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Che, sui social, ha esultato per l’operazione che colpisce la capacità produttiva del nemico. In particolare, a finire nel mirino e sotto i colpi delle forze armate di Kiev è stato lo stabilimento Kamensky, specializzato nella produzione di missili che si trova nell’area della regione di Rostov. Un colpo che consente all’Ucraina di sbandierare un successo importante sul fronte strategico.

Colpita fabbrica di missili russa

Zelensky ha dunque potuto annunciare di aver colpito la fabbrica di missili russa. L’attacco è stato condotto grazie agli immancabili droni e con l’ausilio di missili da crociera Neptune. Secondo le stime riportate dallo stesso presidente ucraino, il bilancio dei danni a carico della Russia sarebbe pari a circa 70 milioni di dollari. “I nostri attacchi a lungo raggio hanno preso di mira la regione di Rostov. Lo stabilimento Kamensky, una struttura dell’industria della difesa russa coinvolta nella produzione di missili, è stato colpito”. E infine. “Sono stati colpiti anche un sistema Pantsir-S2 e un veicolo di comando e controllo del sistema S-400 Triumph”.

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