Torino

Tullio Solenghi riporta in scena Gilberto Govi in “Colpi di timone”

di Redazione - 17 Ottobre 2026

Govi: Commedia di Enzo La Rosa per la scenografia di Davide Livermore al teatro Colosseo venerdì 23 ottobre

Venerdì 23 ottobre, alle 20.30, Tullio Solenghi porterà in scena al teatro Colosseo di Torino la pièce teatrale “Colpi di timone”, il terzo capitolo del progetto con cui reinterpreta i lavori di Gilberto Govi. Si tratta di una commedia di Enzo La Rosa con un cast di dieci interpreti e il progetto scenografico di Davide Livermore. C’è un momento in cui dire tutta la verità diventa necessario, ed è da questa situazione che prende vita la celebre commedia di La Rosa “Colpi di timone, che Solenghi porterà sul palco del Coloseeo il 23 ottobre, proseguendo il suo personale viaggio nel teatro di Gilberto Govi, tra i più grani interpreti della tradizione genovese e italiana.

Dopo i successi de “Maneggi per maritare una figlia” e “Pigna secca e pigna verde”, in scena lo scorso anno al teatro Colosseo, Solenghi torna nei panni del grande attore genovese, riproponendone la gestualità, le inflessioni, i tempi comici e quell’umanità inconfondibile che hanno reso immortali i suoi personaggi. Si tratta di una metamorfosi costruita attraverso un accurato lavoro di interpretazione e caratterizzazione con il contributo fondamentale del trucco di Bruna Calvaresi, che restituisce in scena un patrimonio teatrale capace di parlare ancora con il pubblico contemporaneo.

La vicenda è ambientata nella Genova del 1940 e ha per protagonista Giovanni Bevilacqua, armatore genovese, scapolo, onesto e leale che, partito dal nulla, riesce a costruire una piccola flotta mercantile.

“Con colpi di timone, Govi, attraverso il personaggio di Giovanni Bevilacqua, naviga tra le onde della disonestà e del malaffare, con la profonda umanità e ironia di una delle sue maschere più riuscite – racconta Tullio Solenghi, che firma anche la regia, la riduzione e l’adattamento con la collaborazione di Roberto Alinghieri”.

La commedia in due atti rappresenta il terzo capitolo del progetto dedicato a Govi, promosso dal Teatro Sociale di Camogli in coproduzione con il Teatro Nazionale di Genova e l’associazione culturale Gli Scarti. Si tratta di un percorso che ha riportato all’attenzione del pubblico il teatro dell’attore genovese, valorizzandone non solo la comicità irresistibile, ma anche la capacità di osservare con lucidità i rapporti umani, le debolezze e le contraddizioni della società. Accanto a Solenghi torna una compagnia ormai collaudata con Mario Pirovano nel ruolo del fattorino Pietro e Roberto Alinghieri nel ruolo del professor Brunelli. Completano il cast Barbara Moselli, Claudia Benzi, Daniele Corsetti, Stefano Moretti, Stefania Pepe, Mirco Tosches e Lorenzo Scarpino. Il progetto scenografico è del noto regista Davide Livermore.

Teatro Colosseo – via Madama Cristina 71, a Torino

Aggiornamenti sul sito teatrocolosseo.it

Mara Martellotta

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