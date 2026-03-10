Turismo, un anno da incorniciare: tutti i numeri Istat

Attualità

Salgono gli arrivi degli stranieri, stabile il sorpasso dell'Italia sulla Francia

di Martino Tursi - 10 Marzo 2026

Turismo, un anno da incorniciare. In attesa di conoscere i numeri del 2025, arrivano i dati del 2024 a esaltare il settore. L’Istat ha riferito che, nel 2024, l’Italia ha ulteriormente rafforzato la sua primazia turistica europea e internazionale. Un nuovo picco riferisce dell’aumento degli arrivi, che salgono del 4,5% e del 4,2% per le presenze. Trend che, in termini quantitativi, si traducono in sei milioni di turisti in più e 19 milioni di presenze. A trascinare gli affari sono gli stranieri: il 54,5% del totale. Il sorpasso sulla Francia è ormai cosa assodata. Rimane, però, il primato della Spagna che, al momento, è fuori portata. Ma non per molto: il trend di crescita del turismo italiano (+4,2%), infatti, è il doppio rispetto a quello europeo (+2,7%).

I numeri del turismo italiano nell’anno 2024

Rimane assolutamente fortissimo il legame tra l’Italia e i turisti tedeschi che, anche nel 2024, si sono affollati sulle spiagge e per le città d’arte del nostro Paese, facendo registrare 12,7 milioni di presenze in più. A breve distanza ci sono gli americani (11,7 milioni di presenze) che rimangono innamoratissimi del nostro Paese. Scendono sempre di più i giapponesi (persi 5,3 milioni di presenze) mentre si registra il boom dei polacchi (-5,1 milioni di presenza) e dei rumeni (+2 milioni). Il 2025 potrebbe essere ancora più soddisfacente dato che, per l’Istat, nel quarto trimestre dello scorso anno è salito dell’1% il trend degli arrivi portando la componente straniera a marcare addirittura il 56,5% delle presenze totali nelle strutture ricettive italiane.