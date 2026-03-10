Musica

The Joshua Tree, il capolavoro degli U2 che ha ridisegnato l’orizzonte del rock moderno

di Gianluca Pascutti - 10 Marzo 2026

Ci sono album che segnano un’epoca, e poi c’è The Joshua Tree. Pubblicato il 9 marzo 1987, il quinto lavoro in studio degli U2 non è soltanto un punto di svolta nella carriera della band, è un manifesto culturale, un atlante emotivo che ha ridefinito il rapporto tra rock, spiritualità. A quasi quarant’anni dall’uscita, la sua forza simbolica rimane intatta.

Il deserto come metafora del mondo

Nato dalla collaborazione con Brian Eno e Daniel Lanois, il disco degli U2 racconta un’America sospesa tra mito e contraddizioni. Il deserto, reale e interiore, diventa lo spazio in cui la band irlandese proietta inquietudini politiche, ricerca spirituale e un’urgenza narrativa che non concede tregua.

Le atmosfere sono ampie, cinematografiche, costruite su chitarre che sembrano linee d’orizzonte e su una sezione ritmica che pulsa come un cuore in marcia. È un album che respira, che si apre e si chiude come un paesaggio attraversato al tramonto.

Le canzoni che hanno cambiato la storia

L’apertura è un trittico che appartiene ormai al patrimonio collettivo: Where the Streets Have No Name, I Still Haven’t Found What I’m Looking For e With or Without You.

Tre brani consecutivi capaci di definire un’estetica, un linguaggio, un modo di intendere il rock come esperienza nuova. Non è un caso che The Joshua Tree abbia conquistato il Grammy come Album of the Year nel 1988, imponendosi come opera totale.

Un album che parla ancora al presente

Riascoltato oggi, il disco degli U2 mantiene una sorprendente attualità. Le sue domande sull’identità, sulla fede, sulla giustizia sociale, risuonano con la stessa urgenza di allora. La produzione, essenziale e visionaria, continua a essere un riferimento per generazioni di artisti. La fotografia di Anton Corbijn, con quel Joshua Tree solitario che taglia il cielo del Mojave, è diventata un’icona: un simbolo di resistenza, di ricerca, di viaggio. Un’immagine che sintetizza perfettamente l’anima del disco.

L’eredità

The Joshua Tree non è solo un album, è un luogo della memoria collettiva. Ha portato gli U2 nell’Olimpo del rock globale, ha ridefinito il rapporto tra musica e impegno civile, ha mostrato come un gruppo possa crescere senza perdere la propria identità. Oggi lo celebriamo non come un reperto del passato, ma come un’opera viva, capace di parlare a ogni generazione. Un disco che continua a indicarci una direzione, come una strada senza nome che si perde all’orizzonte.