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Udinese, esonerato Kosta Runjaic e panchina vicina a Zanetti

La pesante sconfitta interna contro la Roma costa cara al tecnico tedesco: la dirigenza friulana volta pagina per invertire la rotta in campionato.

di Gianluca Pascutti - 2 Novembre 2026

La storica società bianconera ha deciso di voltare pagina dopo una serie di risultati negativi in campionato. La pesante sconfitta interna subita contro la Roma ha fatto traboccare il vaso e spinto la dirigenza all’esonero. L’avventura di Kosta Runjaic sulla panchina dell’Udinese si chiude ufficialmente. La proprietà ha scelto di intervenire subito per evitare guai peggiori e dare una scossa decisiva allo spogliatoio.

La crisi di risultati e i numeri choc

L’avvio di questa stagione di Serie A ha messo in evidenza enormi limiti strutturali e mentali della squadra. Nelle prime dieci giornate i bianconeri hanno raccolto la miseria di cinque punti, un bottino davvero troppo magro. Il dato più preoccupante riguarda le sette sconfitte rimediate nel corso delle ultime otto partite giocate. Una media insostenibile che ha costretto il club a sollevare l’allenatore tedesco dal suo incarico per tutelare il futuro.

Paolo Zanetti pronto a firmare con i bianconeri

La dirigenza friulana non ha perso tempo e ha già bloccato il sostituto ideale per la guida tecnica. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Paolo Zanetti, pronto a ripartire dalla massima serie. Le trattative sono ormai alle battute finali e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il tecnico vanta importanti esperienze precedenti sulle panchine di Venezia, Empoli e Verona.

Verso il debutto e la missione salvezza

Il nuovo allenatore avrà pochissimo tempo per lavorare e preparare la sua prima partita ufficiale. L’esordio sulla panchina avverrà in occasione della delicata trasferta esterna contro il Venezia in programma venerdì. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale per il cammino dei friulani prima della sosta del campionato. L’obiettivo primario del nuovo mister sarà ritrovare la compattezza difensiva e ridare fiducia a un gruppo apparso smarrito.

Le condizioni di Gianpaolo Pozzo

A complicare il clima in casa friulana si aggiunge il quadro di salute dello storico patron Gianpaolo Pozzo. Il presidente è stato ricoverato presso l’Ospedale di Udine a causa di una polmonite. Come comunicato dalla società, le sue condizioni cliniche sono costantemente monitorate e risultano stabili.

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