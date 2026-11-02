Esteri

Tragedia nei cieli della Florida, un jet privato si schianta tra le case, nove vittime e centinaia di evacuati

Drammatico schianto di un jet privato in una zona residenziale di Palm Beach, cause ancora da accertare.

di Gianluca Pascutti - 2 Novembre 2026

L’inferno si è scatenato in pochi istanti nel primo pomeriggio di domenica. Un business jet Learjet 60 con nove persone a bordo è precipitato in piena zona residenziale nella contea di Palm Beach. L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo a nessuno dei passeggeri. I soccorritori giunti sul posto si sono trovati di fronte a una scena di devastazione. L’esplosione ha trasformato la tranquillità del quartiere in un vero incubo.

I dettagli della rotta e la dinamica del tragico volo

Il velivolo era decollato poche ore prima dallo scalo di Austin-Bergstrom in Texas. La destinazione finale era l’arcipelago delle Bahamas per un viaggio privato. Durante la fase finale del tragitto qualcosa è andato storto in modo del tutto improvviso. I sistemi di tracciamento hanno registrato una perdita improvvisa e incontrollabile di quota. Il velivolo è piombato a terra a una velocità di discesa spaventosa. L’impatto si è verificato tra le comunità di Greenacres e Palm Springs. La zona si trova a pochissima distanza da West Palm Beach. Il velivolo si è disintegrato nell’urto creando un profondo cratere vicino alle abitazioni. Le immagini dell’incidente mostrano la drammaticità di una caduta verticale senza possibilità di manovra.

Soccorsi immediati e maxi-evacuazione nel quartiere

Le fiamme generate dallo schianto hanno avvolto l’area circostante in pochi minuti. La vicinanza con le case popolari ha fatto temere una strage di dimensioni ancora maggiori. Miracolosamente non si registrano vittime o feriti gravi tra i residenti dell’area colpita. Le forze autorità hanno gestito l’emergenza immediatamente. Oltre 600 persone sono state evacuate d’urgenza dalle proprie abitazioni. La misura precauzionale si è resa necessaria per la presenza di detriti e fumo denso.

Le indagini ufficiali sulle cause del disastro aereo

Le autorità dell’aviazione civile hanno immediatamente aperto un’inchiesta approfondita sul caso. Gli investigatori federali si sono recati sul luogo del disastro per raccogliere le prove. L’obiettivo primario dei tecnici è il recupero delle scatole nere. Solo i dati di bordo potranno chiarire le reali cause dell’avaria. Al momento dell’incidente la zona era colpita da un’ondata di forte maltempo con piogge intense.

LEGGI YUTTE LE NEWS DI ESTERI