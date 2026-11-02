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Tutti gli eventi che accompagneranno le Nitto ATP Finals

di Redazione - 2 Novembre 2026

Torino e il Piemonte si preparano a vivere una nuova settimana di grande tennis internazionale. Dal 15 al 22 novembre 2026, l’Inalpi Arena ospiterà le Nitto ATP Finals, il torneo che riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio della classifica PIF ATP Race to Turin, pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti della stagione.

Le Nitto ATP Finals non si giocheranno soltanto in campo. Per dieci giorni, Torino e il Piemonte diventeranno un palcoscenico diffuso di appuntamenti ed esperienze, offrendo a tifosi, turisti e cittadini l’opportunità di scoprire, accanto al grande tennis, il patrimonio culturale, le eccellenze enogastronomiche e turistiche del territorio.

Un programma – promosso da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte – che animerà la città, dal 13 al 22 novembre, con incontri, degustazioni, mostre, visite guidate ed eventi speciali.

Il luogo simbolo della manifestazione sarà ancora una volta piazza Castello, dove torna Casa Tennis, con due cupole geodetiche dalla capienza di 180 posti che quest’anno avranno una scenografica illuminazione serale gialla, a ricordare una pallina da tennis. Qui si alterneranno talk e incontri con protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, in un palinsesto sempre più ricco di appuntamenti e di ospiti.

Tra questi, l’attore Neri Marcorè, il cantautore Niccolò Fabi, l’atleta azzurra Larissa Iapichino, il tennista torinese Lorenzo Sonego, l’oro olimpico a Parigi 2024 Nicolò Martinenghi, il capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis Filippo Volandri, il giornalista e scrittore Stefano Nazzi, il comico Francesco De Carlo, l’autrice di fumetti Sio e il creator Auroro Borealo, lo scrittore Gianrico Carofiglio, l’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali, l’ex campionessa di calcio Carolina Morace, il professore Andrea Maggi, il giornalista Marino Bartoletti, il cantautore Andrea Cerrato, il direttore del Museo Egizio Christian Greco e la content creator Giulia Lamarca.

Tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, a partire da sabato 31 ottobre, sui siti turismotorino.org e www.visitpiemonte.com.

Anche quest’anno Casa Tennis pone grande attenzione all’accessibilità, con la disponibilità in sala di dispositivi pensati per rendere l’ambiente più accogliente per tutti. Gli incontri saranno inoltre accessibili grazie alla presenza di un interprete LIS o tramite app di trascrizione automatica a beneficio delle persone sorde e ipoacusiche.

L’Archivio di Stato in piazzetta Mollino aprirà nuovamente le sue porte per ospitare Casa Gusto, il palcoscenico allestito tutti i giorni dalla Camera di commercio di Torino e dalla Regione Piemonte, per offrire a turisti e cittadini, attraverso degustazioni guidate e approfondite, la migliore enogastronomia torinese e piemontese. In programma un ricco calendario di appuntamenti per raccontare storie di imprenditrici e imprenditori eccellenti, piatti tradizionali oggi riscoperti, accostamenti innovativi e sorprendenti, sempre accompagnati da una selezione dei migliori vini del territorio. Le degustazioni prevedono un contributo simbolico di 5 euro, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette. Prenotazione obbligatoria, a partire da mercoledì 4 novembre, sui siti turismotorino.org e www.visitpiemonte.com.

Casa Gusto ospiterà inoltre la mostracurata dalla Fondazione Fila Museum, dedicata alla storia dell’abbigliamento sportivo del celebre marchio, con una selezione di capi d’archivio, un allestimento fotografico immersivo per approfondire le storie e le biografie dei campioni e delle campionesse di tennis che hanno segnato diverse generazioni.

L’atmosfera delle Nitto ATP Finals coinvolgerà l’intera città, dal centro storico fino a piazzale Grande Torino, dove si trovano l’Inalpi Arena e il Fan Village, che offriranno al pubblico un’esperienza ancora più immersiva. Qui sarà presente anche Bouncing the Ball, l’installazione luminosa che dal 2025 arricchisce il percorso delle Luci d’Artista.

Sabato 21 e domenica 22 novembre, Torino si trasformerà in un campo da gioco diffuso con Tennis Takes Over Night & Day, una notte speciale tra musica, musei e tennis e una mattina dedicata alla creatività e alle famiglie, con l’obiettivo di coinvolgere pubblici diversi alla vigilia della finale delle Nitto ATP Finals.

Tra le novità di questa edizione i due spettacolari videomapping sulla facciata di Palazzo Reale, con giochi di luce e la proiezione delle immagini più belle delle edizioni torinesi delle Nitto ATP Finals (in collaborazione con i Musei Reali di Torino e il supporto di FITP) e sulle facciate dei palazzi di piazza San Carlo (a cura di FITP), dal 13 al 22 novembre.

Tra gli appuntamenti più attesi, il Grand Opening Show all’Inalpi Arena (giovedì 12 novembre) con Achille Lauro, il Blue Carpet (venerdì 13 novembre) con la sfilata dei campioni in piazza San Carlo e nella rinnovata via Roma. La chiusura, domenica 22 novembre, sarà come sempre affidata al The Final Set Closing Partyalle OGR Torino.

A completare il programma, tre mostre fotografiche dedicate ai campioni delle Nitto ATP Finals, allestite sotto i portici di piazza Palazzo di Città, in piazza San Carlo e in via Po, accompagneranno il pubblico per tutta la durata dell’evento. Come ogni anno i possessori del biglietto potranno inoltre usufruire di ingressi gratuiti o ridotti nei musei e nei teatri della città che hanno aderito e potranno viaggiare gratuitamente sulle linee GTT 4 e 10.

“Le Nitto ATP Finals sono ormai parte della storia recente di Torino, del suo percorso di crescita e della sua capacità di accogliere i grandi eventi e lo sport internazionale – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo -. Anche quest’anno siamo pronti ad accogliere i grandi campioni del tennis e migliaia di appassionate e appassionati che arriveranno da ogni parte del mondo. E anche quest’anno vogliamo che questa atmosfera si trasformi in un momento di festa per tutta la città. Essere la casa delle Nitto ATP Finals è per Torino una responsabilità e un motivo di orgoglio: insieme a tutte le istituzioni coinvolte, proprio come una squadra, abbiamo lavorato in questi anni e vogliamo continuare a lavorare per offrire un’accoglienza all’altezza di un così grande evento e per lasciare un ricordo positivo a tutti coloro che vivranno con noi le emozioni di questi giorni. Come sempre faremo del nostro meglio per riservare un caloroso benvenuto ai campioni e a tutti coloro che arriveranno nella nostra città, perché vivano a pieno lo spettacolo del grande tennis ma anche l’opportunità di scoprire la bellezza, la storia e l’ospitalità della nostra Torino”.

“Le Nitto ATP Finals rappresentano il più grande torneo di tennis indoor al mondo e costituiscono una straordinaria vetrina internazionale per il Piemonte. La sfida di questa edizione punta a compiere un ulteriore salto di qualità: fare in modo che la magia e l’energia dell’evento attraversino l’intera regione, coinvolgendo cittadini e visitatori ben oltre i confini dell’Inalpi Arena – afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Grazie a una collaborazione corale con la Città di Torino, la Camera di commercio e i partner istituzionali, portiamo l’evento sempre più vicino alle persone. Attraverso iniziative nel centro urbano, degustazioni, momenti di animazione e appuntamenti diffusi come Tennis in Città, le opportunità della manifestazione toccano sia Torino sia le province piemontesi. Chi sceglie la nostra terra per il grande tennis può vivere un’esperienza completa, alla scoperta del patrimonio culturale, della bellezza dei territori e delle eccellenze enogastronomiche locali. Lavoriamo anno dopo anno per rafforzare questo percorso, rendendo le ATP Finals un’opportunità di promozione e crescita sempre più solida per l’intero Piemonte, capace di lasciare un segno sempre più profondo e di mostrare al mondo il meglio della nostra regione “.

“Tra pochi giorni Torino si trasformerà ancora una volta nella capitale del tennis internazionale e nuovamente partiremo dallo sport per organizzare in città e provincia una festa ancora più grande, coinvolgendo tifosi e appassionati, ma anche turisti, famiglie e cittadini – spiega Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino –. Per farlo siamo scesi tutti in campo, istituzioni, associazioni di categoria, operatori e professionisti dell’accoglienza, con un ricco calendario pensato per offrire un’esperienza completa, che unisca sport, cultura, ospitalità e scoperta delle eccellenze locali. È questa la nostra strategia: trasformare un evento sportivo internazionale in una straordinaria occasione di promozione turistica ed economica”.

“Le Nitto ATP Finals rappresentano una straordinaria opportunità per Torino e per tutto il Piemonte – sottolinea Paolo Damilano, consigliere delegato FITP -. In questi anni la manifestazione ha contribuito a rafforzare il posizionamento internazionale della città, generando importanti ricadute economiche, turistiche e commerciali. I numeri raggiunti, a partire dal record di biglietti venduti nel 2025 e dall’impatto economico stimato in 591 milioni di euro, confermano il valore di un evento che va ben oltre la dimensione sportiva. È un risultato costruito grazie alla collaborazione tra la Federazione, le istituzioni e il sistema economico locale. Una sinergia che rappresenta un patrimonio da consolidare e sviluppare, affinché Torino possa continuare a beneficiare di questa grande manifestazione internazionale”.

“Ci sono momenti in cui Torino si accende di un’energia unica e la settimana delle Nitto ATP Finals è senza dubbio uno di questi. Un momento in cui la magia più autentica sconfina oltre i campi da gioco e vive nelle nostre piazze, lungo i portici illuminati, nei musei che aprono le porte e tra i vicoli che si riempiono di musica e incontri – dichiara Domenico Carretta, assessore allo Sport e ai Grandi eventi della Città di Torino -. Da Casa Tennis in piazza Castello a Casa Gusto all’Archivio di Stato, fino alle notti di luce che vestiranno d’incanto i nostri palazzi storici, abbiamo voluto un programma che non sia solo da guardare, ma da respirare e condividere. Dallo sport, alla cultura, ai profumi dell’enogastronomia, fino ai momenti pensati per far stare insieme le famiglie e aprire le porte ai turisti e tifosi, questo programma diffuso è un invito ad aprirsi alla meraviglia, insieme. Torino non si limita a organizzare o a ospitare: partecipa, scende in strada e fa festa fianco a fianco con i suoi cittadini e con chiunque scelga di viverla”.

“Le Nitto ATP Finals rappresentano una vetrina internazionale straordinaria per il Piemonte e un’occasione concreta per far conoscere le molteplici eccellenze che caratterizzano la nostra regione. Con la campagna “Il Set Perfetto” vogliamo raccontare un territorio capace di coniugare grandi eventi, turismo, cultura, tradizioni enogastronomiche e innovazione, trasformando l’attenzione internazionale per il grande tennis in occasioni di sviluppo per il tessuto economico locale – dichiarano Paolo Bongioanni, assessore allo Sportpost-olimpico, Turismo, Agricoltura, Commercio e Andrea Tronzano, assessore al Bilancio e Internazionalizzazione della Regione Piemonte -. Protagonisti di questa capacità di attrarre e accogliere sono le imprese, i produttori e gli operatori turistici e culturali, che con il loro lavoro contribuiscono a rafforzare l’identità e la competitività del Piemonte. È su questo patrimonio di competenze, creatività e saper fare che intendiamo continuare a investire, promuovendo la collaborazione tra istituzioni e sistema economico e favorendo ricadute positive per i territori. Il nostro obiettivo è offrire a chi sceglie il Piemonte per le Nitto ATP Finals l’opportunità di scoprire una regione da vivere a 360 gradi, tra bellezza, cultura, sapori, tradizioni e capacità di innovare. Perché il grande tennis è solo l’inizio di un racconto più ampio: quello di un Piemonte che sa accogliere il mondo e trasformare la visibilità dei grandi eventi in valore duraturo per il territorio”.

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