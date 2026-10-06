Una immensa scuola di vita: l’omaggio a Matteo Marani

Le meteoriche vicende della nostra Nazionale di calcio alle prese con gli spasmi della convalescenza tecnica e agonistica hanno coinciso quest’anno con una lunga, inusuale, sospensione dei campionati “maggiori” sui quali amiamo esercitare le nostre attitudini al conflitto. In ciò corrispondendo ad un diffuso riflesso psicanalitico che intravede probabilmente nella “litigiosità calciofila” il deterrente contro più temibili e devastanti inclinazioni belliciste. In un Paese che, peraltro, sta respirando un fluido pacifismo straniante e irenico, una diffusa istanza al disarmo unilaterale se non una pulsione verso la resa o (se non bastasse) verso la “diserzione”.

Il calcio

Ne scriviamo poiché è capitato a me, sarà capitato a molti, di accedere in tv alle partite di serie C: una finestra affacciata sulla grande periferia italiana del calcio una volta semi professionistico, oggi conquistato alla modernità. Insomma, un registro del “paese reale”, delle cento città, del calcio balilla promosso nella cronaca in diretta televisiva, in più munito di Var quindi, provveduto di tutti i crismi costituzionali. Condizione fino a ieri impensabile, sottratta perciò alle penombre di errori od omissioni arbitrali. Una rivoluzione in un cantiere ormai aperto al mercato delle competenze e dei valori non solo tecnici ma manageriali. Una immensa scuola di vita e di esperienze a cielo aperto cui attingere, come sta avvenendo, nel progetto di rinnovamento del calcio nazionale.

Matteo Marani: un tecnico di altri tempi