Una nuova Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors per Antonelli

di Italpress - 4 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Neanche il tempo di rientrare dallo Shakedown di Barcellona che la mente di Kimi Antonelli vola già alle prime prove libere in programma a metà febbraio in Bahrain. Unico pit-stop, nel fitto programma di test che precede l’inizio della nuova stagione, è quello per ritirare la sua nuova Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ ‘Motorsport Collectors Edition’. Stesso modello di quella utilizzata nel corso del 2025 durante gran parte dei suoi spostamenti sui circuiti europei, ma ancora più performante, esclusiva e ‘tailor madè. Prodotta in sole 200 unità, la Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ ‘Motorsport Collectors Edition’ sembra cucita su misura per il giovane pilota italiano.

E’ caratterizzata da numerosi elementi di design e dettagli di equipaggiamento che richiamano direttamente al Mercedes AMG Petronas F1 Team. Il colore di base, nero ossidiana metallizzato, si ispira alla monoposto di Formula 1 del team. Lo stesso vale per il motivo a stella dipinto a mano con stelle Mercedes argentate sulle fiancate posteriori e per le strisce decorative in filigrana, in livrea PETRONAS, che si estendono dai parafanghi anteriori, oltre la linea di cintura, fino al tetto. Sono, inoltre, presenti ulteriori contrasti in tinta PETRONAS sullo splitter anteriore, sulle lamelle delle prese d’aria laterali della grembialatura anteriore, sugli elementi decorativi delle soglie laterali e sull’attacco del diffusore posteriore.

“A partire dalla livrea, la mia nuova GT crea un link ancora più stretto con il mio mondo. Gli accostamenti cromatici, ma anche i picchi di performance che quest’auto è in grado di esprimere creano un forte elemento di contatto tra la strada e la pista“, ha dichiarato Kimi Antonelli in occasione della consegna della suo nuova GT. “Un deciso upgrade che spero sia di buon auspicio per la stagione che sta per iniziare, in un anno particolarmente importante per me e per Mercedes-Benz, che pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 140 anni”.

La Mercedes AMG GT 63 Pro 4Matic+ ‘Motorsport Collectors Edition’ si rivolge agli appassionati e collezionisti che cercano un’esperienza di guida particolarmente sportiva e sono fan della Formula 1. 612 cavalli di potenza del motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, la messa a punto aerodinamica con riduzione della portanza e un raffreddamento più potente contribuiscono a migliorare la dinamica di guida.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

