Sport

Una promessa a Trigoria: Robinio Vaz vicinissimo alla Roma

di Paolo Diacono - 12 Gennaio 2026

Zirkzee e Raspadori possono aspettare: la Roma si fionda su Robinio Vaz. I giallorossi sarebbero in procinto di chiudere per l’attaccante 18enne in forza all’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Una piccola grande promessa del calcio francese che, nel nome, porta un’ispirazione. Si chiama Robinio, infatti, come il brasiliano Robinho, ex campionissimo del calcio che ha giocato anche in Italia con la maglia rossonera del Milan.

Robinio Vaz alla Roma

Si tratta sulla base di un accordo da 25 milioni di euro. Per il club marsigliese, che lo ha prelevato dal Sochaux per 200mila euro, sarebbe una plusvalenza da sogno. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Dalla formula della cessione fino alle commissioni per gli agenti e al salario che la squadra giallorossa dovrà corrispondere al talentino francese di origini guineiane. Un talento importante che è esploso proprio sotto la gestione De Zerbi. Grazie al quale Robinio Vaz ha trovato un posto stabile all’interno della prima squadra.

Chi è la nuova promessa francese

Robinio Vaz ha diciotto anni, è cresciuto calcisticamente tra Montois e il Sochaux prima dell’approdo a Marsiglia. È dotato di un fisico importante che gli consente di fungere da punto di riferimento dell’attacco. Ma, contestualmente, è rapido sia nei movimenti che nelle reazioni, in pratica una sorta di regista aggiunto al centro del reparto offensivo. Per Gasperini potrebbe trattarsi di una buona soluzione per rimpinguare il pacchetto d’attacco. In attesa dell’arrivo a Roma di Zirkzee o di Raspadori, per dare più solidità e scelte al tecnico piemontese.