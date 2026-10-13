Ungheria, eliminate le disposizioni anti-LGBTQ volute da Orban

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Il parlamento ha votato con 139 favorevoli e 51 contrari

di Askanews - 13 Ottobre 2026

Milano, 13 ott. (askanews) – I deputati ungheresi votano l’abrogazione delle disposizioni anti-LGBT+ contenute in una legge del 2021 sulla “tutela dei minori”, adottata dall’ex leader nazionalista Viktor Orbàn e condannata dall’Unione Europea. Il Parlamento ha approvato il testo con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa revoca delle restrizioni imposte da Orbàn alla comunità LGBT+ dall’insediamento, a maggio, del Primo Ministro conservatore e filo-UE Peter Magyar.