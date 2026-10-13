Cronaca

Caso di Difterite a Padova, giovane ricoverato in gravi condizioni: profilassi per 100 contatti

Individuati tutti i contatti del ragazzo, per i quali è stata attivata una profilassi antibiotica

di Emily Gabrielli - 13 Ottobre 2026

Un giovane di 22 anni è ricoverato in condizioni cliniche gravi nel reparto di Malattie infettive dell’Azienda Ospedale Università di Padova dopo aver contratto la difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, si trova attualmente in isolamento e viene sottoposto alle cure necessarie. Intanto, per contenere il rischio di trasmissione, le autorità sanitarie hanno ricostruito la rete dei suoi contatti, individuando cento persone per le quali è stata avviata la profilassi antibiotica preventiva.

Difterite, avviata la profilassi per cento persone

La gestione del caso è scattata tempestivamente. In via preventiva, i sanitari hanno attivato attraverso il Centro Antiveleni di Pavia la procedura per reperire il siero antitossico, trattamento che è stato somministrato già sabato. La conferma microbiologica dell’infezione è arrivata domenica 11 ottobre, grazie agli esami eseguiti dall’Unità operativa complessa di Microbiologia e Virologia dell’ospedale padovano. Il 22enne ha iniziato anche la terapia antibiotica e resta ricoverato per proseguire il trattamento e monitorare l’evoluzione delle sue condizioni cliniche.

Parallelamente, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Ulss 6 Euganea, diretto da Luca Sbrogiò, ha condotto l’indagine epidemiologica per individuare le persone entrate in contatto con il paziente. Il tracciamento ha permesso di identificare cento soggetti, tra contatti stretti e persone che lo hanno incontrato nell’ambiente lavorativo.

Per tutti è stata avviata una profilassi antibiotica della durata di una settimana, con un’adesione che, secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria, ha raggiunto il 100%. È inoltre in corso la sorveglianza clinica degli esposti, insieme alla verifica delle vaccinazioni effettuate. Le persone che non risultano adeguatamente protette, o il cui stato vaccinale è incerto, vengono indirizzate alla vaccinazione.

Il ruolo della vaccinazione

L’Ulss 6 Euganea sottolinea che nel territorio la copertura vaccinale, soprattutto nella popolazione pediatrica, è vicina al 95%. Un dato che conferma l’importanza della prevenzione, pur senza eliminare la necessità di intervenire tempestivamente quando viene individuato un caso.

La difterite è una malattia infettiva causata da batteri che possono produrre una tossina responsabile di complicanze anche gravi. La vaccinazione resta il principale strumento per prevenirla e ridurne la diffusione.

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