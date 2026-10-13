Attualità

La Formula 1 torna in Africa dopo quasi 40 anni con il GP del Ruanda

Un nuovo circuito a Bugesera, a circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali

di Lino Sasso - 13 Ottobre 2026

La Formula 1 si prepara a tornare in Africa dopo quasi quarant’anni di assenza. Il Circus ha annunciato ufficialmente un accordo decennale per organizzare un Gran Premio in Ruanda, con il debutto previsto all’inizio degli anni 2030. L’annuncio è arrivato attraverso il sito ufficiale della Formula 1, che ha confermato l’intesa per la realizzazione di un nuovo circuito a Bugesera, a circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali. Il progetto rappresenta un importante passo avanti nella strategia di espansione internazionale della F1, sempre più orientata verso nuovi mercati e Paesi emergenti. Il futuro Gran Premio del Ruanda si correrà su un tracciato completamente nuovo, progettato appositamente per ospitare le monoposto della massima categoria automobilistica. Il progetto prevede infatti di sfruttare i dislivelli del terreno per realizzare un tracciato tecnico e spettacolare, capace di mettere alla prova i piloti e garantire agli spettatori una visibilità privilegiata.

Il ritorno dopo oltre 40 anni

L’approdo in Ruanda segnerà la fine di una lunga assenza della Formula 1 dal continente africano. L’ultima gara risale infatti al Gran Premio del Sudafrica del 1993, disputato sul circuito di Kyalami e vinto da Alain Prost al volante della Williams. Da allora, nonostante le ipotesi e i progetti per riportare il Mondiale in Africa, nessuna iniziativa era riuscita a concretizzarsi in un accordo di lungo periodo.

L’obiettivo è trasformare il Gran Premio in un’occasione di crescita per il turismo, il commercio e gli investimenti, sfruttando la visibilità internazionale garantita dalla Formula 1. Per conoscere la data esatta del debutto bisognerà attendere il completamento dei lavori e la definizione dei futuri calendari. Ma una cosa è già certa: la Formula 1 ha scelto il Ruanda per il suo ritorno in Africa, con un progetto destinato a durare almeno dieci anni.