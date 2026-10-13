Torino

Turismo Torino e Provincia alla conquista dei mercati internazionali

di Redazione - 13 Ottobre 2026

Dalla promozione dei grandi eventi del 2027 al turismo congressuale: un autunno di appuntamenti per rafforzare l’attrattività di Torino e del Piemonte.

Tre importanti appuntamenti fieristici tra ottobre e novembre per promuovere Torino e il suo territorio sui mercati turistici nazionali e internazionali. Turismo Torino e Provincia sarà protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, al World Travel Market di Londra e all’IBTM World di Barcellona, con l’obiettivo di consolidare i rapporti con gli operatori del settore, sviluppare nuove collaborazioni e presentare le opportunità offerte dalla destinazione piemontese.

Si comincia dal 14 al 16 ottobre con il TTG Travel Experience di Rimini, uno dei principali eventi italiani dedicati agli operatori professionali del turismo. All’interno dello spazio della Regione Piemonte, Turismo Torino e Provincia incontrerà agenzie di viaggio e tour operator italiani e stranieri, proseguendo un’attività promozionale avviata oltre vent’anni fa. Ogni edizione offre l’occasione per entrare in contatto con un numero di operatori compreso tra 60 e 100.

La prima giornata sarà dedicata anche al format Meet&Match, che consentirà di presentare rapidamente le caratteristiche della destinazione a oltre venti operatori selezionati. Giovedì 15 ottobre i riflettori saranno puntati sui principali eventi del 2027, con particolare attenzione a CioccolaTò, in programma a Torino dal 10 al 14 febbraio in piazza Vittorio Veneto. L’ente prenderà inoltre parte alla presentazione del progetto dedicato alla valorizzazione turistica di Ivrea e del Canavese.

La promozione proseguirà dal 3 al 5 novembre a Londra, in occasione del World Travel Market, manifestazione che richiama migliaia di professionisti da oltre 180 Paesi. Torino disporrà di uno spazio espositivo dedicato, accanto a quello regionale, per illustrare le proprie attrattive culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Tradizionalmente, la partecipazione consente di incontrare una cinquantina di tour operator e distribuire oltre 600 materiali informativi.

Anche a Londra, il 4 novembre, sarà presentato il calendario dei grandi eventi del 2027, con un approfondimento su CioccolaTò. La presenza internazionale sarà preceduta dalla partecipazione al Global European Marketplace, organizzato da ETOA in collaborazione con Regione Piemonte e VisitPiemonte, per favorire incontri mirati con operatori specializzati, in particolare nel turismo di gruppo.

L’ultima tappa sarà Barcellona, dal 17 al 19 novembre, dove Turismo Torino e Provincia parteciperà a IBTM World, appuntamento di riferimento per il turismo congressuale e gli eventi aziendali.

Il Convention Bureau sarà presente nello spazio della Regione Piemonte, all’interno dell’area ENIT, con un programma di incontri rivolto a circa 50 potenziali acquirenti internazionali. Al centro della promozione ci saranno le strutture congressuali torinesi, le residenze storiche e i servizi specializzati nell’organizzazione di meeting, convention e grandi manifestazioni.

La partecipazione alle tre fiere si inserisce nella strategia di rafforzamento della presenza di Torino sui mercati internazionali, puntando sia sul turismo culturale e del tempo libero sia sul settore degli incontri professionali, con l’obiettivo di attrarre nuovi flussi di visitatori e generare ricadute economiche per l’intero territorio.

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