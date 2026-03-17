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Uova di Pasqua: cala il cacao ma prezzi alle stelle

La spia di un mercato che, pur lamentando costantemente l'inflazione e l'aumento dei costi energetici, sembra aver trovato il modo di preservare i propri margini di profitto a scapito del consumatore finale

di Giorgio Brescia - 17 Marzo 2026

Uova di Pasqua, cosa succede? Si avvicinano le Festività, già evidenziando un paradosso economico che sembra sfidare le leggi fondamentali della domanda e dell’offerta, sollevando interrogativi profondi sulla resilienza del sistema distributivo italiano.

La denuncia Codacons

Secondo le recenti analisi diffuse dal Codacons, lo scenario è surreale. Mentre le quotazioni internazionali del cacao hanno subito un crollo verticale rispetto ai picchi storici del 2024, i prezzi delle uova di cioccolato sugli scaffali dei supermercati continuano a salire, con rincari che oscillano tra il 6% e il 10% rispetto all’anno precedente.

Un fenomeno che non è solo una questione di scontrini più pesanti, ma rappresenta la spia di un mercato che, pur lamentando costantemente l’inflazione e l’aumento dei costi energetici, sembra aver trovato il modo di preservare i propri margini di profitto a scapito del consumatore finale. Il cioccolato, da bene di conforto accessibile, trasformato in un bene di lusso, con punte di prezzo che superano i 77 euro al chilogrammo per i prodotti di marca, arrivando a cifre vertiginose per le eccellenze artigianali.

Scorte da smaltire

Il cuore del paradosso, nella giustificazione fornita dalle industrie dolciarie, le quali sostengono di dover ancora smaltire le scorte di materia prima acquistate quando il cacao viaggiava sui 12mila dollari a tonnellata. Una spiegazione che ha sua logica contabile interna e insieme svela una asimmetria strutturale tipica del mercato italiano.

La velocità con cui i prezzi al consumo si adeguano ai rialzi delle materie prime è fulminea, mentre la discesa dei listini, quando i costi di produzione calano, avviene con una lentezza esasperante.

I prezzi “vischiosi”

È il cosiddetto fenomeno dei “prezzi vischiosi”, dove il mercato – stavolta quello delle uova di Pasqua – preserva se stesso congelando i prezzi verso l’alto. In questo contesto, l’inflazione diventa quasi un alibi perfetto, una nebbia fitta dietro la quale nascondere strategie di posizionamento che puntano a massimizzare i ricavi durante i periodi di picco della domanda, come appunto la festività pasquale.

Il consumatore, dal canto suo, intrappolato in una dinamica psicologica particolare. La Pasqua è un rito sociale e familiare a cui è difficile rinunciare del tutto. Su questa inelasticità della domanda le aziende giocano la loro partita più redditizia.

E’ il mercato che si preserva

Tuttavia, esporre la semplice questione di “avidità” aziendale sarebbe riduttivo. Questo scenario è la spia di un cambiamento più profondo nel tessuto economico globale. La resistenza del prezzo al ribasso indica che il mercato sta cercando di compensare altre inefficienze o aumenti occulti.

Dai costi della logistica, ancora influenzati dalle tensioni geopolitiche, fino al peso del packaging e del marketing, che nel caso delle uova di Pasqua incide per una quota sproporzionata rispetto al valore intrinseco del cioccolato contenuto. La “sorpresa” e l’involucro costano ormai quanto, se non più, della materia prima.

È la scena perfetta di un sistema che ha imparato a blindarsi contro le fluttuazioni del mercato, creando una barriera protettiva che isola il prezzo finale dalle dinamiche virtuose dell’economia reale. Se il cacao scende del 70%, ma l’uovo sale del 10%, il messaggio che arriva al cittadino è chiaro. La stabilità del sistema economico non passa attraverso il risparmio del consumatore, ma tramite la conservazione dello status quo industriale.

Zero concorrenza

Questo meccanismo di auto-preservazione del mercato solleva anche dubbi sulla reale efficacia della concorrenza. Se tutte le grandi marche seguono la medesima traiettoria di rialzo, lo spazio per la libera scelta si riduce drasticamente, costringendo le famiglie a operare tagli in altri settori o a ripiegare su sottomarche, che però subiscono a catena lo stesso effetto inflattivo di riflesso.

La colomba pasquale, pur mostrando rincari più timidi (+3%), conferma che la tendenza al rialzo è ormai sistemica. Dietro l’angolo, il rischio concreto che queste dinamiche non siano temporanee, ma rappresentino un nuovo equilibrio dove il “prezzo di crisi” diventa la nuova base di partenza, non tornando mai ai livelli pre-allerta.

Una sorta di effetto cricchetto: una volta che il consumatore si è abituato, seppur a fatica, a pagare una certa cifra, il mercato non sente più l’esigenza di abbassarla, trasformando l’eccezione inflattiva in norma commerciale.

Un modello economico senza legami con la realtà dei costi

Per chiudere, l’allarme del Codacons non solo un grido d’aiuto per i portafogli delle famiglie italiane, ma una critica feroce a un modello economico che sembra aver smarrito il legame con la realtà dei costi di produzione. Il paradosso del cacao a basso prezzo e delle uova di Pasqua costosissime è l’emblema di un’epoca in cui il valore percepito e la necessità di mantenere i bilanci in attivo prevalgono sulla correttezza verso l’acquirente.

Se il mercato preserva se stesso ignorando i segnali di distensione dei mercati delle materie prime, il divorzio tra industria e consumatore rischia di diventare definitivo, portando a una Pasqua dove il rito si svuota di significato a causa dell’accessibilità sempre minore.

In prospettiva, una rigidità dei prezzi a rischio ritorsione contro le aziende stesse, sotto forma di un calo dei volumi di vendita così drastico da rendere insostenibili i margini attuali. Per ora il mercato tiene, ma a un prezzo sociale e di fiducia che potrebbe rivelarsi, nel lungo periodo, molto più salato di qualsiasi uovo di cioccolato gourmet.