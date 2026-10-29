Esteri

Midterm, Usa al bivio: la mappa dei 24 seggi che decideranno il futuro di Trump

Le Midterm del 2026 mettono alla prova la tenuta della Casa Bianca

di Cinzia Rolli - 29 Ottobre 2026

A ridosso del voto di metà mandato del 3 novembre, Donald Trump chiude la campagna elettorale sferrando un duro attacco ai Democratici. Il fulcro del suo messaggio agli elettori è chiaro: una vittoria della sinistra porterebbe con sé un’ondata di criminalità, tasse più alte e radicali stravolgimenti culturali. Secondo quanto dichiarato dal Presidente americano durante un recente comizio a Port Huron, in Michigan, la scelta per il Congresso si divide in due visioni contrapposte.

Votare per i Democratici significherebbe favorire l’aumento delle tasse, l’annientamento dei confini, la perdita di posti di lavoro, politiche di transizione di genere per i minori e l’amnistia per milioni di immigrati clandestini. Votare per i Repubblicani permetterebbe invece di ottenere tasse più basse, stipendi più alti, un’economia locale in forte crescita e il blocco delle misure di condono per l’immigrazione illegale. Durante un comizio a Park City, in Kansas, il leader repubblicano ha avvertito che l’obiettivo dei democratici radicali sarebbe quello di portare in America la devastazione e gli incendi simili a quelli visti in Francia.

Il Congresso

Questa argomentazione segna il ritorno ai temi forti della campagna precedente, evidenziando al contempo le difficoltà del partito di fronte al crescente malcontento degli elettori per la gestione dell’economia e il costo della vita. Il controllo del Congresso nelle elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026 si deciderà in una manciata di distretti chiave, con il rinnovo dell’intera Camera dei Rappresentanti e di 34 seggi del Senato.

I Democratici stanno conducendo un’offensiva strategica in territori tradizionalmente conservatori per capitalizzare il malcontento legato all’inflazione e alle politiche dell’amministrazione Trump. Alla Camera, dove i Repubblicani difendono una maggioranza risicata (220-215), la sfida si concentra su 17 seggi in totale bilico (tossup), di cui 12 sono attualmente in mano al centro-destra.

Nelle ultime settimane, oltre 60 seggi considerati sicuri per i Repubblicani, comprese alcune aree rurali storicamente pro-Trump, hanno mostrato forti oscillazioni a favore dei Democratici. A rendere il quadro politico ancora più incerto è l’impatto del redistricting, ovvero il ridisegno dei collegi elettorali. Se da un lato Stati come il Texas e il Nord Carolina hanno modificato i confini per blindare la maggioranza repubblicana, dall’altro la California ha risposto rimodellando i propri distretti a specchio, così da favorire i democratici.

La geografia del voto

Questa continua riscrittura delle geografie del voto rischia di alterare pesantemente gli equilibri nazionali. Al Senato, i Repubblicani difendono una maggioranza di 53 a 47. Per ribaltare gli equilibri e riconquistare la camera alta, i Democratici devono compiere una vera e propria impresa: blindare tutti i seggi uscenti e strapparne almeno quattro agli avversari. Secondo le analisi del Cook Political Report, celebre rivista online indipendente che analizza e prevede i risultati delle elezioni negli Stati Uniti, il destino del Senato si deciderà quasi interamente in sette Stati considerati in bilico permanente.

Michigan: una delle sfide più accese per un seggio aperto, che vede contrapposti il democratico Abdul El-Sayed e il repubblicano Mike Rogers.

Ohio: il seggio vacante del Vicepresidente JD Vance è al centro di un’elezione decisiva, diventata l’epicentro di una vera e propria guerra di finanziamenti tra i due partiti.

Texas: storica roccaforte conservatrice dove i Democratici stanno investendo ingenti risorse, sperando di capitalizzare la crescita demografica delle aree urbane. Maine: la senatrice repubblicana moderata Susan Collins affronta una delle sfide più difficili della sua carriera contro il democratico Troy Jackson.

Alaska: un territorio politicamente imprevedibile, dove l’esito è legato a dinamiche locali e al particolare sistema di voto a preferenza unica (ranked-choice voting).

Iowa e Kansas: due fortezze della destra rurale che, a sorpresa, sono entrati nella mappa dei seggi contesi a causa delle recenti oscillazioni dell’elettorato. Storicamente, le elezioni di metà mandato si trasformano in un vero e proprio referendum sull’operato del Presidente, e la tradizione statistica gioca a sfavore di Donald Trump.

La perdita dei seggi

Nella storia politica statunitense, infatti, il partito del Presidente in carica subisce quasi sempre una perdita di seggi al Congresso, scontando il fisiologico calo di entusiasmo della propria base e il voto di protesta delle opposizioni. Se i Democratici riusciranno a sfruttare questa spinta storica, mettendo a frutto il malcontento per il costo della vita nei distretti chiave, l’amministrazione Trump rischia di affrontare i prossimi due anni di mandato con un Congresso diviso o interamente ostile, bloccando di fatto la propria agenda legislativa.

PER TUTTE LE NEWS DI ESTERI