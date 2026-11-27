Cronaca

Uccide il padre con una coltellata alla gola, poi chiama il 112

Trieste, omicidio nella notte in Via Flavia, nel rione di Valmaura. Uomo di 35 anni uccide il padre e poi chiama la Polizia

di Priscilla Rucco - 27 Novembre 2026

Una telefonata al numero unico di emergenza arrivata poco dopo la mezzanotte di oggi, ha poi svegliato una intera palazzina popolare di via Flavia, nel rione di Valmaura, alla periferia sud di Trieste. Dall’altro capo della linea un uomo di 35 anni, Davide Principe, che ha ammesso di aver appena tolto la vita al padre.

La vittima è Francesco Principe, carabiniere in pensione nato in provincia di Crotone e residente a Trieste. L’appartamento in cui si è consumato il delitto era la sua abitazione.

La scena trovata dagli agenti

Quando gli agenti della Questura sono entrati nell’appartamento, il figlio era ancora lì. L’uomo giaceva a terra, raggiunto alla gola da un fendente che gli ha provocato un’emorragia rivelatasi fatale. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori della Squadra mobile, la Polizia scientifica per i rilievi e il magistrato di turno della Procura.

Il 35enne, che all’arrivo della polizia sarebbe apparso in forte stato di agitazione, è stato bloccato e accompagnato negli uffici della Questura di via del Teatro Romano, dove è stato interrogato dagli uomini della Squadra mobile. Al termine degli accertamenti è stato arrestato e, secondo quanto riferito, destinato al carcere del Coroneo.

Uccide il padre: lite o aggressione nel sonno?

Resta da chiarire che cosa sia accaduto in quei minuti. Le prime informazioni filtrate dalle forze dell’ordine parlano di una violenta colluttazione esplosa tra le mura domestiche. Il medico legale, durante l’ispezione del corpo, ha rilevato alcune tumefazioni, mentre tracce di sangue sarebbero state trovate in più stanze.

Gli inquirenti, tuttavia, non escludono ancora che il padre possa essere stato colpito mentre dormiva: entrambe le ipotesi restano al vaglio degli inquirenti. Il movente, al momento, non è noto, così come non è stato ancora chiarito se padre e figlio vivessero stabilmente sotto lo stesso tetto.

La fragilità delle famiglie

Il giovane, a quanto emerge, era seguito dal Centro di salute mentale della Maddalena e, secondo alcune fonti locali, di recente sarebbe stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Un elemento che riporta l’attenzione su quante siano le famiglie che convivono ogni giorno con il disagio psichico di un familiare, spesso senza strumenti adeguati e con poche certezze concrete.

PER TUTTE LE NEWS DI CRONACA