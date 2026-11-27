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De Cos alla Bce, l’unico punto su cui tutti sono d’accordo in Ue

L'intesa sarà formalizzata a dicembre. Sul resto, a cominciare dal bilancio, sono tutti spaccati

di Paolo Diacono - 27 Novembre 2026

C’è stato un punto solo che ha messo tutti d’accordo: la nomina di Pablo Hernandez de Cos a nuovo governatore della Bce. Anche l’Olanda ha deciso di convergere sullo spagnolo. Più che un segnale, la ratifica di un accordo che sarà formalizzato già alla prossima riunione di dicembre. Lo spagnolo de Cos prenderà il posto di Christine Lagarde che si ritirerà dall’Eurotower per scendere in politica. L’attende la Francia, e le presidenziali. L’intesa sul nuovo governatore della Bce è stata raggiunta anche sulle altre nomine. Accanto a de Cos, ci saranno tedesco Markus Brunnermeier, come capo economista al posto di Philip Lane e la francese Laurence Boone, responsabile delle operazioni di mercato al posto di Isabel Schnabel.

De Cos alla Bce

Sanchez, preso com’è dalle elezioni e dalla campagna elettorale, se l’è voluta giocare. “Uno spagnolo alla guida della Banca centrale europea. Una spagnola alla vicepresidenza esecutiva della Commissione europea. Una spagnola alla guida della Banca europea per gli investimenti. In sintesi, una Spagna che esercita in Europa un ruolo di leadership come mai prima d’ora”. Con De Cos alla Bce, Madrid ha finalmente il governatore. Una nomina che Sanchez vuole far pesare come ritrovata credibilità e forza della Spagna sullo scenario europeo.

Chi è il nuovo governatore della banca centrale europea

Attualmente direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, De Cos è stato governatore della Banca di Spagna dal 2018 al 2024 e membro del Consiglio direttivo della Bce. Ha presieduto il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria dal 2019 al 2024 ed è stato consigliere del Comitato esecutivo della Bce tra il 2004 e il 2007. Nato a Madrid nel 1971, è entrato nella banca centrale spagnola nel 1997 e ha conseguito un dottorato in Economia all’Università Complutense. Ha battuto la concorrenza di Klaas Knot, già governatore della banca centrale dei Paesi bassi.

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