Attualità

Vasco Rossi, infortunio serio alla spalla sinistra

Non c’è pace per il rocker di Zocca, scivola nel bosco e poi cade anche in bici, spalla da operare.

di Marzio Amoroso - 19 Ottobre 2026

Il Kom sta attraversando un periodo davvero complesso a causa di qualche problemino di salute. Dopo il grande successo ottenuto negli stadi, una serie di sfortunati incidenti domestici ha messo a dura prova la resistenza fisica del rocker di Zocca. I fan restano preoccupati per le condizioni del loro beniamino e per gli impegni del prossimo anno che la Leg tutta romana.

La doppia caduta e la lesione ai legamenti

Tutto è iniziato durante una normale passeggiata tra i boschi appenninici subito dopo la conclusione del tour estivo. Camminando lungo un sentiero scivoloso, l’artista è caduto improvvisamente all’interno di una buca. Nel tentativo disperato di aggrapparsi a una radice, il braccio sinistro ha subito una violenta e improvvisa sollecitazione. Questo primo trauma ha provocato un danno articolare rilevante che il cantante ha cercato inizialmente di curare con il riposo. Sfortunatamente, poche settimane dopo si è verificato un secondo sfortunato episodio durante un giro in bicicletta. Una nuova scivolata sull’asfalto bagnato ha causato un fortissimo impatto sul gomito e sulla spalla sinistra, compromettendo definitivamente la stabilità dell’articolazione e aggravando le lesioni ai legamenti.

Il ricovero ospedaliero e il dolore post-operatorio

La situazione clinica si è complicata ulteriormente per la presenza di pregressi problemi alla colonna vertebrale. Il Blasco ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico alla schiena presso una nota struttura ospedaliera specializzata di Bologna. Al risveglio dall’anestesia generale, l’artista si è trovato a combattere contro sofferenze acute e diffuse. Il dolore alla zona lombare si è sommato a quello della spalla immobilizzata, creando un quadro clinico particolarmente impegnativo da gestire per gli specialisti.

La decisione dei medici e il percorso di riabilitazione

Gli esami strumentali più recenti hanno confermato quadri di lesioni articolari importanti che richiederebbero un ulteriore passaggio in sala operatoria. Un famoso chirurgo ortopedico ha infatti consigliato una nuova operazione ricostruttiva per stabilizzare l’articolazione compromessa. Tuttavia, Vasco ha scelto di rinviare temporaneamente l’intervento chirurgico per evitare uno stress eccessivo. Per recuperare la piena mobilità, l’artista ha intrapreso un programma personalizzato di fisioterapia intensiva, dimostrando grande determinazione e mantenendo il suo consueto spirito combattivo come dimostrato dal suo post su Instagram dove lo so vede con un grosso tutore al braccio e il solito sorriso sarcastico.

Leggi tutte le News di Attualità