Cultura & Spettacolo

Sanremo 2027, i The Jackal verso il PrimaFestival: trattativa ai dettagli

Secondo le indiscrezioni il collettivo comico napoletano sarebbe vicino alla conduzione della striscia che anticipa il Festival

di Redazione - 19 Ottobre 2026

Prende forma la squadra del Festival di Sanremo 2027. I The Jackal sarebbero a un passo dalla conduzione del PrimaFestival, la striscia quotidiana in onda su Rai1 subito dopo il telegiornale che accompagna il pubblico verso le serate dell’Ariston.

L’indiscrezione, anticipata dal settimanale “Chi”, trova riscontro anche nelle informazioni raccolte dall’Adnkronos, secondo cui la trattativa tra il gruppo comico napoletano e viale Mazzini sarebbe ormai vicina alla conclusione.

Per il collettivo partenopeo si tratterebbe di un ritorno in una veste di primo piano al Festival. Negli anni scorsi, infatti, i membri del gruppo hanno già preso parte alla kermesse con ruoli diversi. Ciro Priello ha condotto il PrimaFestival nel 2022, Fru è salito sul palco dell’Ariston nel 2025 durante l’esibizione dei The Kolors, mentre Aurora Leone è stata tra i volti del DopoFestival nell’edizione 2026.

A favorire l’operazione ci sarebbe anche il consolidato legame professionale e personale con Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival 2027. Un rapporto costruito negli anni anche attraverso le numerose partecipazioni dei The Jackal a “Stasera tutto è possibile”, programma simbolo della carriera televisiva del conduttore campano.