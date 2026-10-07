Cultura & Spettacolo

James Dean è un ricordo, “La valle dell’Eden” di Netflix rivoluziona la storia del cinema

Il ritorno sul piccolo schermo del capolavoro di John Steinbeck su Netflix non è il classico adattamento in costume.

di Dave Hill Cirio - 7 Ottobre 2026

Il ritorno di un capolavoro

A rendere straordinaria e unica questa miniserie è prima di tutto un cortocircuito generazionale indissolubile. La creatrice, sceneggiatrice e showrunner del progetto è infatti Zoe Kazan. Zoe è la nipote diretta di Elia Kazan, il leggendario regista che nel 1955 consegnò la stessa opera alla storia del cinema consacrando il mito di James Dean.

Settant’anni dopo, la nipote d’arte compie un’operazione quasi terapeutica, superando i limiti del celebre film hollywoodiano. La pellicola del nonno si concentrava soltanto sull’ultima parte del libro e sulla rivalità tra i giovani fratelli Cal e Aron. Invece, la miniserie Netflix riabbraccia la vastità dell’arco generazionale originario, riportando al centro la complessa genealogia dei Trask e le radici del loro tormento.

La rivoluzione

Ma la vera rivoluzione narrativa sta nel modo in cui viene riscritta e approfondita la figura di Cathy Ames. Interpretata da una assai brava Florence Pugh, la nemesi e antieroina della saga cessa di essere una figura monodimensionale o un puro simbolo del male. E si trasforma in un personaggio sfaccettato e centrale, di cui viene esplorato il passato prima dell’incontro con i fratelli Trask.

Interamente orchestrata da una scrittura femminista e profonda, la produzione intreccia una cupa morale biblica. In scena la colpa, il libero arbitrio e la rivalità tra fratelli. Una messa in scena visivamente sontuosa.

Invece di adagiarsi sull’ombra di un classico del cinema, Zoe Kazan firma un’opera autonoma e coraggiosa. Una miniserie capace di trasformare un legame di sangue familiare nella chiave di lettura perfetta per raccontare le ombre dell’animo umano.

PER TUTTE LE NEWS DI CULTURA E SPETTACOLO