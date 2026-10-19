Economia

Intesa, il Cda delibera l’aumento del capitale per Mps

di Martino Tursi - 19 Ottobre 2026

E mentre l’Italia si divide dopo i fatti di Milano e la maggioranza fa un summit (con Giorgetti) in vista della manovra, il risiko bancario continua la sua marcia: Intesa ha annunciato l’aumento di capitale. Il Consiglio di amministrazione della banca cara all’amministratore delegato Carlo Messina ha fatto sapere di essersi riunito oggi, “in esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 10 settembre” scorso e di aver deliberato “l’aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena”.

Intesa, il Cda delibera l’aumento del capitale per Mps

L’aumento di capitale, dunque, è propedeutico alla marcia di Intesa su Mps. E il Cda ne approfitta pure per lanciare un altro messaggio. “Come già reso noto, l’autorità di vigilanza ha autorizzato la computabilità nel Common Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo delle azioni che saranno emesse nell’ambito dell’aumento di capitale a servizio della Ops”. Se non è un segnale, o quantomeno una dimostrazione di forza e solidità questa, poco ci manca. Per gli osservatori, dunque, la partita è già scritta. Ma a Siena da qui a qualche giorno si dovrà tenere l’assemblea generale dei soci. Da cui dipenderà un (bel) pezzo del futuro di Rocca Salimbeni.

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