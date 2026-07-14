Esteri

Von der Leyen è a Kiev: “Nuove iniziative per la Difesa”

Ursula von der Leyen da Kiev rilancia pure sull'entrata dell'Ucraina alla Ue

di Paolo Diacono - 14 Luglio 2026

Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev per l’undicesima visita istituzionale della presidente (bis) della Commissione Ue in Ucraina da quando è cominciata la guerra. Il capo dell’esecutivo comunitario è arrivato nella capitale ucraina da dove annuncerà “nuove iniziative per integrare le nostre industrie della Difesa”. L’intesa sarà comunicata proprio dalla Von der Leyen, con ogni probabilità, nella giornata di oggi. E intanto sui social avvisa tutti di stare attenti a quanto accadrà.

Von der Leyen a Kiev

“È un momento speciale – ha scritto sui social Ursula von der Leyen giunta a Kiev – l’Ucraina ha acquisito una forte spinta militare. La situazione sta cambiando. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. In questo modo potremo produrre di più e più velocemente. Discuteremo anche dell’adesione e dei preparativi per quest’inverno”. I negoziati sono partiti e Bruxelles non ha alcuna intenzione di mollare.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI

I dossier aperti

Von der Leyen a Kiev, dunque, parlerà di molte cose. E ne annuncerà altre. C’è il tema della Difesa e del riarmo. E c’è poi la vicenda legata all’ingresso a pieno titolo dell’Ucraina all’interno dell’Unione europea. Saltato il “tappo” Orban, non sembra esserci più alcun ostacolo serio al procedere dei negoziati. Certo, restano in piedi tanti interrogativi e problemi, a cominciare dai requisiti anti-corruzione. Ma la postura di Bruxelles, a proposito dell’Ucraina, rimane la stessa. E il sostegno, anzi, si fa ancora più forte.