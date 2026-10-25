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Ladri in casa del calciatore del Napoli Alisson

Il colpo all'alba, la denuncia del brasiliano: tutti i precedenti

di Pietro Pertosa - 25 Ottobre 2026

Non bastava la delusione per il pareggio dei suoi compagni contro la Roma: ladri in casa del calciatore del Napoli Alisson Almeida de Santos. Una brutta nottata, quella del giocatore brasiliano che questa mattina, alle prime ore dell’alba, ha denunciato ai carabinieri l’accaduto. In pratica è stato letteralmente svegliato dal trambusto dei malviventi che hanno avuto il tempo, stando a quanto denunciato dall’atleta, di portare via un orologio e qualche gioiello prima di fuggire via dall’abitazione.

Ladri in casa del calciatore del Napoli Alisson

La denuncia del calciatore riguardo i ladri in casa è arrivata ai carabinieri che subito si sono attivati. I banditi, dopo il colpo in casa, hanno lasciato l’abitazione di Giugliano rubando l’autovettura del brasiliano. Il veicolo è stato ritrovato dai militari dell’Arma nell’area del vicino centro di Villaricca. Ma le indagini, adesso, sono iniziate. Per dare un volto ai ladri che hanno tentato di ripulire l’abitazione del campione brasiliano e che sono comunque riusciti a filarsela con un ragguardevole bottino.

I precedenti

Alisson non è il primo calciatore che si ritrova con i ladri in casa. Prima che a lui, era già accaduto al connazionale e amico Neres. E, prima ancora, pure Kvicha Kvaratkshkelia era stato “attenzionato” dai criminali. È rimasta nella memoria di tanti tifosi la rapina subita, a suo tempo, dall’ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Ricchi, giovani e spesso assenti da casa. Sono i bersagli preferiti dei malintenzionati. Nonostante siano dei beniamini del pubblico. Nessuno è al sicuro dall’avido appetito delle bande criminali.

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