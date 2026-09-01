Cultura & Spettacolo

Winx Club incontra Zara Larsson

di Tommaso Martinelli - 1 Settembre 2026

Rainbow, la global content company fondata da Iginio Straffi, annuncia un’esclusiva collaborazione tra Winx Club e Zara Larsson. Per la prima volta, la popstar svedese e le celebri fate della saga si incontrano in un videoclip che unisce riprese dal vivo e animazione.

Al centro del progetto c’è “Midnight Sun”, successo pubblicato da Zara Larsson nel 2025 e candidato ai Grammy Awards come Best Dance Pop Recording. Il video fonde la performance dell’artista con lo stile glamour e incantato che ha trasformato Winx Club in un fenomeno internazionale, creando un ponte tra i fan storici della serie e le nuove generazioni. Il videoclip è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Winx Club, mentre un estratto sarà inserito nei nuovi episodi di “Winx Club: The Magic is Back”.

L’intera stagione debutterà in Italia a settembre su Rai Gulp e RaiPlay; sei nuovi episodi sono già disponibili su Netflix. «Vedere “Midnight Sun” entrare nell’universo Winx è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Iginio Straffi, fondatore e CEO di Rainbow – perché dimostra come questo mondo continui a evolversi, dialogando con la cultura pop contemporanea senza perdere la propria identità». Con miliardi di stream e hit internazionali come “Symphony”, “Lush Life” e “Never Forget You”, Zara Larsson rappresenta una delle artiste più popolari della scena pop contemporanea. La sua energia e la sua immagine diventano così il naturale punto d’incontro con l’universo di Winx Club, la saga nata nel 2004 e diventata negli anni uno dei maggiori successi della creatività italiana nel mondo.

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