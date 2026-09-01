Cultura & Spettacolo

Riccardo Sparacciari conquista il titolo di più Bello d’Italia tra fascino personalità e presenza scenica

di Redazione - 1 Settembre 2026

di GIANNI LUPO

È Riccardo Sparacciari “Il + Bello d’Italia 2026”. La 48ª edizione dello storico concorso nazionale di bellezza maschile si è conclusa ad Alassio, nella suggestiva cornice di Piazza Partigiani, con l’incoronazione del nuovo vincitore.

Commercialista nella vita, fisico statuario e marcati tratti mediterranei, Sparacciari ha conquistato la giuria distinguendosi tra i concorrenti arrivati in Liguria da tutta Italia dopo un lungo percorso di selezioni. Nato a Marino, 27 anni, vive a Frascati.

Alto 1,90 metri, occhi e capelli neri, si definisce romantico ed è un grande amante della palestra.

A consegnargli il titolo è stata Marialaura De Vitis, showgirl e attrice, madrina della serata. A decretare la vittoria una giuria tutta al femminile, presieduta dalla psicologa e psicoterapeuta Eugenie Alderisio e composta anche dalle giornaliste Patrizia Barsotti, Grazia Garlando e Gloria Giovannetti.

La commissione ha valutato non solo l’aspetto estetico, ma anche carisma, personalità e presenza scenica.

A condurre la serata Barbara Morris. La finalissima è stata organizzata da Silvio Fasano, affiancato dal direttore artistico e coreografo Fabio Fallabrino e dal giornalista e autore televisivo Andrea Iannuzzi. Ospite speciale Vittorio Brumotti (anche lui anni fa concorrente della manifestazione).

La manifestazione

Ideato da Silvio Fasano, “Il + Bello d’Italia” vanta una storia lunga quasi mezzo secolo ed è stato trampolino di lancio per numerosi protagonisti del cinema, della televisione e dello spettacolo, tra cui Gabriel Garko, Beppe Convertini, Paolo Conticini, Giorgio Mastrota ed Ettore Bassi.

La manifestazione è stata promossa con il sostegno di Comune di Alassio, Regione Liguria, Provincia di Savona e Visit Alassio.

Assegnate anche le altre fasce: Christian Durante “L’Uomo Ideale”; Edoardo Porcellana “Il Talento”; Samuele Battaglia “Il + Bello d’Italia per la TV”; Lorenzo Fornaro “per il Web”; Raimondo Corio “per la Fotografia”; Angelo Orazzo “per il Cinema”; Nicola La Stella “per lo Sport”; Alessandro Ginex “per la Moda”; Nicolò Cutrì per la “Generazione Z”. A Francesco De Simone il titolo di “L’uomo + bello d’Italia”, riservato alla categoria 30-45 anni.

Tra gli applausi del pubblico, Marialaura De Vitis ha quindi consegnato a Riccardo Sparacciari la fascia de “Il + Bello d’Italia 2026”, inserendolo nell’albo d’oro di una manifestazione che da 48 edizioni racconta il fascino maschile italiano.

Per lui inizia ora un percorso che, nella storia del concorso, ha spesso rappresentato il primo passo verso moda, televisione e spettacolo.

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