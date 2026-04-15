40 anni di 17 RE, i Litfiba fanno uscire il singolo mai pubblicato

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"Non è una reunion, ma celebrazione dell’album"

di Askanews - 16 Aprile 2026

Milano, 15 apr. (askanews) – Un singolo mai uscito che ha però dato il titolo a uno degli album più importanti dei Litfiba: dopo quarant’anni esce “17 RE”, aggiornata e pubblicata dalla formazione al gran completo composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo. “Nessun mistero, in realtà è sempre esistita la canzone. Semplicemente non la ritenevamo ancora matura per uscire e soprattutto non era all’altezza di quell’album così importante che è stato 17 RE, che ribadisco è un album che quando uscì non fu molto capito, proprio per tutta questa sua varietà anche di generi musicali all’interno. E la canzone 17 RE finalmente si incastona perfettamente in questo diadema di 16 titoli e quindi diventa finalmente un album di 17 canzoni”.

Il messaggio di “17 RE” è più attuale che mai.

“Ci sono riferimenti purtroppo a quello che succede in America, a quello che succede col presidente americano o presunto tale, o con quello che succede in Cisgiordania e a Gaza con i disastri che combina Netanyahu, che infatti è un criminale di guerra a tutti gli effetti, con il silenzio dell’Europa. Comunque noi cittadini abbiamo la voce per farlo, abbiamo il potere, lo abbiamo visto con il referendum, che potere possiamo avere, quindi esercitiamo i nostri diritti”.

Non chiamatela però reunion, ma celebrazione di un disco che ha fatto storia.

“Esatto, che è un po’ differente, perché se diciamo reunion, poi giustamente i fan dicono: ah, allora siete riuniti, quindi vogliamo un nuovo album… Piano! perché comunque rimaniamo quattro persone molto diverse tra di noi, ci vogliamo un gran bene, però ci prendiamo a manate dalla mattina alla sera. E pensare una reunion… No”.

E proprio per celebrare i 40 anni di questo album, i Litfiba saranno impegnati in 20 date del tour “Quarant’anni di 17 RE”. Sono già stato venduti oltre 70.000 mila biglietti, una occasione unica con la formazione originale con una promessa da mantenere.

“Un album molto difficile che infatti non riuscivamo nemmeno a suonare dal vivo completamente. Ora invece abbiamo preso l’impegno con i nostri fan di suonarlo completamente, lo faremo, ci stiamo attrezzando un bel po’ durante le prove”.

La musica dei Litfiba muove le coscienze ed è ancora capace di essere rivoluzionaria.

Questo il calendario degli appuntamenti prodotti e organizzati da MC2Live:

27 giugno Perugia – Umbria Che Spacca Festival 30 giugno Padova – Sherwood Festival 02 luglio Bari – Fiera del Levante 04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico 07 luglio Milano – Kozel Carroponte 09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero 11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri 14 luglio Genova – Altraonda Festival 16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle 18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace 21 luglio Bologna – Sequoie Music Park 23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie 25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo 28 luglio Napoli – Arena Flegrea 01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani 04 agosto Catania – Villa Bellini 07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato 11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande 13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live 15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay