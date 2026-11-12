A Dublino bilaterale Meloni-Burnham, tra sostegno a Ucraina e GCAP

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A margine Cpe, più cooperazione verso vertice Italia-Uk 20 novembre

di Askanews - 12 Novembre 2026

Dublino, 12 nov. (askanews) – A margine del vertice della Comunità politica europea di Dublino, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro del Regno Unito, Andy Burnham.

Il colloquio – si legge in una nota di palazzo Chigi – ha consentito di confermare la solidità delle relazioni bilaterali e la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Italia e Regno Unito, in particolare sui temi della sicurezza e della difesa – a partire dalla collaborazione strategica nel quadro del Global Combat Air Programme (GCAP).

I due leader – si sottolinea poi – hanno inoltre discusso degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, ribadendo il sostegno a Kiev e l’importanza di assicurare un pieno coinvolgimento europeo nel percorso negoziale per una pace giusta e duratura.

Nel corso dell’incontro è stata infine discussa la cooperazione tra Regno Unito e Unione europea, anche in vista del prossimo Vertice Ue-Regno Unito del 20 novembre, con particolare attenzione alla sicurezza e al contrasto all’immigrazione irregolare.