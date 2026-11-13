Esteri

Sfera esplosiva camuffata da dolce tipico, tragedia in India

Una normale serata trascorsa all'aperto attorno al fuoco si è trasformata in un dramma surreale e agghiacciante

di Gianluca Pascutti - 13 Novembre 2026

@ANSAfoto

Una serata tranquilla in famiglia si è trasformata in un incubo surreale nello stato del Madhya Pradesh, in India. Un uomo ha perso la vita dopo aver addentato un ordigno artigianale scambiato per un comune dolce tradizionale. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità locale e riacceso i riflettori sulla pericolosità delle trappole illegali nei villaggi rurali.

La dinamica della tragedia e l’offerta ingannevole

L’episodio drammatico si è consumato nel distretto di Dindori, durante una sera di novembre. La vittima, il trentacinquenne Rajendra Barautiya, si trovava nel cortile della propria abitazione insieme ai familiari per trascorrere qualche ora di relax attorno a un falò. Nel corso della serata, un conoscente del villaggio si è avvicinato al gruppo per unirsi alla conversazione. Durante la chiacchierata, il vicino gli ha offerto un piccolo oggetto sferico, spacciandolo per un rasgulla, un popolare dolce indiano noto per la sua forma tondeggiante e la consistenza spugnosa. L’uomo ha accettato il dono e ha portato il boccone direttamente alla bocca, senza alcun sospetto.

L’esplosione e il drammatico epilogo ospedaliero

Non appena ha addentato il presunto dolce, l’oggetto è esploso violentemente. La detonazione ravvicinata ha provocato ferite devastanti al volto, distruggendo la mandibola e compromettendo in modo irreversibile le funzioni vitali. I familiari, sotto choc per la deflagrazione improvvisa, hanno cercato disperatamente di prestare i primi soccorsi. Trasportato d’urgenza verso il nosocomio distrettuale tramite un mezzo di fortuna, il trentacinquenne è purtroppo deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa della gravità dei traumi subiti.

La natura dell’ordigno e i provvedimenti della polizia

Le successive indagini condotte dalla Polizia locale hanno svelato una realtà agghiacciante. L’oggetto non era affatto un alimento, bensì una bomba artigianale comunemente nota come esca per animali selvatici, utilizzata illegalmente dai bracconieri nelle zone rurali per catturare i cinghiali. Questi dispositivi rudimentali vengono confezionati inserendo polvere da sparo all’interno di un involucro sferico che, per dimensioni e forma, ricorda tristemente i dolci tradizionali della cucina locale. La Polizia ha prontamente avviato un’indagine approfondita, arrestando i sospettati coinvolti nella consegna dell’ordigno per chiarire se si sia trattato di un feroce omicidio premeditato o di un tragico atto sconsiderato.

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