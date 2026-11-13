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Manovra, Valditara: “Verso il superamento dei tagli alla scuola”

L'annuncio del ministro all'Istruzione, la "conferma" dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi

di Cristiana Flaminio - 13 Novembre 2026

Il governo pensa di superare i tagli sulla scuola: questa potrebbe rappresentare una tra le prime, grandi, novità legate al dibattito sulla Manovra. Lo ha riferito il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara. Che al termine dell’incontro coi sindacati a Palazzo Chigi, e dopo una lunga giornata passata a confrontarsi con le parti sociali, ha annunciato l’inizio del superamento del paletto imposto sul fronte della stessa istruzione. In una nota, il ministro ha parlato dell’inizio del superamento, considerazione che è stata “confermata” pure dai sindacati.

Manovra, verso il superamento dei tagli sulla scuola

Una frase che cambia tutto. “Giudico molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando”, così ha detto il ministro all’Istruzione Valditara. Parole che sono state confermate, subito dopo l’ultimo appuntamento del governo coi sindacati, dal segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri. Che ha spiegato: “C’è una buona notizia. Il governo ha detto che i tagli alla scuola saltano”.

La protesta dei sindacati

L’iniziativa e la possibilità di tagli alla scuola era stata al centro della mobilitazione dei sindacati. Che avevano annunciato e poi effettivamente tenuto a Roma un sit-in contro l’ipotesi di “alleggerire” gli organici. Era stato lo stesso Bombardieri, entrando a Chigi per il confronto col governo, a mettere sul tavolo il tema: “Andiamo a chiedere che sia cambiata la norma che prevede il blocco delle assunzioni sulla scuola. Non tanto perché non ci sia un problema di denatalità, ma perché la scuola nel corso degli ultimi quindici anni ha subito tagli storici. E quindi è necessario investire di più sulla scuola, mettere i ragazzi in condizioni di lavorare meglio, fare investimenti infrastrutturali e dare la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici della scuola di avere più risposte”.

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