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Sanità, scuola e pensioni: il punto della Cisl sulla Manovra

di Pietro Pertosa - 13 Novembre 2026

L’incontro col governo per la Manovra è stato proficuo, almeno per la Cisl che ha fatto il punto della situazione sui tre temi cardine: pensioni, scuola e sanità. La segretaria generale del sindacato, Daniela Fumarola, ha fatto il punto della situazione subito dopo la fine del lungo incontro che si è tenuto nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi. Partendo proprio dal confronto sui tre macrotemi che rappresentano i punti dolenti, e più discussi, della Legge di bilancio.

Manovra, Cisl: “Bene stop tagli alla scuola”

Fumarola, a proposito dei tagli alla scuola che sarebbero in vista di superamento, ha spiegato. “Sul tema della scuola mi pare di cogliere un risultato importante, perché ci sembra essere risolto, quindi una richiesta che abbiamo fatto e che ci è sembrata essere stata accolta. aver risolto questo tema ci rasserena, perché in questo momento così complicato è importante dare un segnale forte ad un’agenzia educativa che si deve occupare del futuro del nostro paese”. Ma non è tutto.

Il nodo pensioni

La segretaria generale Cisl ha parlato a proposito delle soluzioni in Manovra per ovviare ai problemi emersi sulle pensioni. “Ci è stato detto che continuano a verificare, e che anche attraverso il percorso parlamentare cercheranno di darci delle risposte”. E ancora. “Non sono entrati nel merito, hanno solo detto che stanno continuando a tenere all’attenzione e che tra quello che sta facendo il governo e il percorso parlamentare vedranno di darci una risposta”. La posizione del sindacato è chiara. “Noi auspichiamo che sia la migliore possibile in questo momento, perché abbiamo evidenziato la difficoltà delle risorse, che è oggettiva. Ma proprio perché poche, vanno concentrate su chi ne ha davvero bisogno. I pensionati non sono un bancomat: questo lo abbiamo ribadito. Auspichiamo quindi che nella ristrettezza si possano trovare soluzioni positive anche per loro”.

Il caso sanità

Sulla sanità, poi, Fumarola ha dichiarato che le istituzioni “stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità”. Qualcuno le ha chiesto se arriveranno nuove risorse, lei ha spiegato di sì. “Stanno cercando e approfondendo dei capitoli che loro sanno di poter approfondire, speriamo che anche su questo possa esserci una risposta positiva”.