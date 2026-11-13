Esteri

Ucraina, tutti leader, nessuna guida

Sul dossier ucraino l'Europa mostra tutta la sua confusione politica

di Ernesto Ferrante - 13 Novembre 2026

Sul futuro dell’Ucraina si gioca una partita destinata a ridefinire gli equilibri del continente per gli anni a venire. Eppure l’Europa arriva a questo appuntamento offrendo l’immagine di una potenza che continua a interrogarsi sulla propria rappresentanza anziché sulla propria influenza. A Dublino non è andato in scena soltanto il confronto sul negoziato con Mosca, ma anche quello, più sotterraneo, tra istituzioni comunitarie gelose delle proprie prerogative, governi intenzionati a ritagliarsi un ruolo centrale e capitali convinte che il proprio peso nazionale giustifichi una corsia preferenziale. Il risultato è un coro dissonante nel quale tutti rivendicano leadership e unità, mentre diventano sempre più evidenti le divisioni, le rivalità e le tentazioni egemoniche che attraversano il progetto europeo.

La lezioncina inutile di Kaja Kallas

Le parole dell’Alta rappresentante Kaja Kallas sono, da questo punto di vista, illuminanti. Nel rivendicare il ruolo delle istituzioni europee e nel prendere le distanze dal modello americano degli inviati scelti direttamente dal presidente, la responsabile della politica estera dell’Ue mette involontariamente a nudo il limite storico di Bruxelles di ritenere che la legittimazione formale coincida automaticamente con la rilevanza politica. Mentre Washington affida missioni decisive a figure che godono della fiducia diretta della Casa Bianca e Mosca ragiona esclusivamente in termini di rapporti di forza, l’Europa continua a rifugiarsi nel linguaggio delle competenze, dei mandati e delle procedure. Una differenza che pesa. Perché nella geopolitica contano gli interlocutori che incidono sugli eventi, non quelli che possono esibire il miglior organigramma.

L’autoinvestitura di Berlino

Se Bruxelles difende il proprio spazio istituzionale, Berlino sembra aver scelto una strada diversa, quella dell’autocandidatura permanente. Le dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz, sempre più a corto di voti in Germania, rappresentano probabilmente il passaggio più significativo del vertice. Prima ancora che venga definita la composizione dei futuri negoziati, il leader tedesco assicura che il suo Paese sarà un partecipante “garantito”. Una formula che colpisce non soltanto per la sicurezza con cui viene pronunciata, ma anche per ciò che sottintende. Garantito da chi? Non da una decisione europea. Non da un mandato condiviso. Non da una scelta collettiva.

Un ritratto imbarazzante

Così il vertice irlandese finisce per offrire una fotografia impietosa del continente. Bruxelles difende il proprio perimetro. Berlino rivendica una corsia preferenziale. I governi nordici immaginano formule ristrette. I baltici chiedono maggiore durezza. Altri temono iniziative bilaterali. Tutti evocano l’unità europea. Ognuno interpreta l’unità come la conferma del proprio ruolo. Ed è proprio qui che emerge il problema più profondo. La discussione non riguarda quasi mai l’obiettivo finale del negoziato, le garanzie di sicurezza, l’assetto del dopoguerra o la posizione strategica del continente. Si limita esclusivamente alla collocazione dei singoli attori all’interno del processo decisionale. L’attenzione si sposta continuamente dal merito al prestigio. Dalla strategia alla rappresentanza. Dalla sostanza al rango.

A caccia di testicoli giganti

La frase pronunciata dal premier lettone Andris Kulbergs, secondo cui l’Europa dovrebbe “farsi crescere palle più grosse”, assume un valore quasi simbolico. Un’espressione che voleva probabilmente essere un invito alla fermezza ma che finisce per raccontare, forse meglio di qualsiasi altra, la crisi politica dell’Unione. Perché il problema non è la mancanza di forza. Non è la penuria di ricchezza. Non è neppure la scarsità di strumenti istituzionali. La questione principale è che un continente che pretende di essere una potenza globale continua a comportarsi come una somma di ego nazionali e apparati burocratici in competizione permanente.

La storia insegna

Tutti invocano l’Europa. Tutti lavorano per sé stessi. Nel frattempo Washington tratta. Mosca aspetta. Kiev combatte. E l’Unione Europea continua a recitare la parte del commensale che arriva in ritardo al banchetto e pretende comunque di scegliere il menù. La verità, per quanto scomoda, è che l’Europa non rischia di essere esclusa dai grandi negoziati perché Vladimir Putin la teme o perché Donald Trump la ignora. Rischia di essere marginalizzata perché da anni non riesce a decidere che cosa vuole essere. E nella storia, quando arriva il momento di ridisegnare gli equilibri del mondo, non sono mai quelli che litigano per le sedie a decidere la forma del tavolo.

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