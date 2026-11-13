Economia

Manovra, la Cgil non molla la patrimoniale: “Prendere i soldi dove sono”

Resta incolmabile la distanza tra il sindacato e il governo: "Contestiamo l'impianto complessivo"

di Martino Tursi - 13 Novembre 2026

La Cgil contesta la Manovra a tutto tondo e il cuore dell’attacco del sindacato alla Legge di Bilancio riguarda le misure fiscali. Che rimangono, per Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, il vulnus più grave nella finanziaria presentata dal governo al vaglio del Parlamento. Le critiche del sindacato, durissime, confermano una distanza incolmabile tra le parti. E un clima tempestoso tra l’esecutivo e la Cgil stessa che culminerà, il 20 novembre prossimo, con lo sciopero generale già indetto da tempo dal sindacato caro a Maurizio Landini.

Tutte le critiche della Cgil alla Manovra

“Abbiamo contestato una serie di misure fiscali che non danno nulla al 92% dei pensionati e dei lavoratori italiani che stanno sotto i 50.000 euro ma che continuano a essere vessati a causa del drenaggio fiscale che ha tolto loro 30 miliardi negli anni 2022-’25 e che, come ha detto l’Istat anche nelle audizioni in Parlamento, toglierà altri 33 miliardi nel prossimo triennio”. Così Ferrari che spiega: “Abbiamo chiesto la sterilizzazione del drenaggio fiscale, almeno quello futuro, con l’indicizzazione automatica di tutti i parametri dell’Irpef all’inflazione per evitare quest’ulteriore salasso”.

“Prendere i soldi dove sono”

La proposta è netta: “Abbiamo detto di no alla flat tax che aumenta il divario rispetto ai redditi fissi: a parità di reddito, parità di tassazione, questo è il principio che noi affermiamo e siccome ci hanno detto che risorse non ce ne sono, abbiamo proposto di non buttarle via in armi e di andarle a prendere dove sono: profitti, extra profitti, grandi patrimoni”. La Cgil, insomma, rilancia la patrimoniale per questa Manovra. Una posizione che il governo non accetta e su cui, anzi, erano arrivate nei giorni scorsi le dure critiche di Meloni che aveva utilizzato la misura in senso negativo per commentare le proposte giunte da sinistra.

La patrimoniale della Cgil

“Questa mattina abbiamo rilanciato l’idea di un contributo di solidarietà che si concentri sull’1% dei multimilionari e miliardari di questo paese per avere un gettito di 26 miliardi di euro per dare risposte al restante 99%, in particolar modo per rifinanziare una sanità pubblica che rischia di implodere”, ha spiegato Ferrari. Che poi ha aggiunto: “Abbiamo chiesto come primo passo che quel miliardo e 600 milioni che oggi è previsto per un bonus estemporaneo, peraltro da spendere fuori dal servizio sanitario pubblico, il bonus per gli over 75, sia il primo passo per finanziare la sanità pubblica, a saldi invariati”. Insomma, ha concluso Ferrari, “contestiamo l’impianto complessivo, siamo convinti che serve tutt’altra politica economica per affrontare i problemi del paese”.

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